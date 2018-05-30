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Mavi Marmara şehitleri sessiz eylemle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 18:00 | Son Güncelleme

Sakarya Genç İHH üyeleri, şehitlerin isimlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı dövizleri sessizce taşıdı - Sakarya İHH Başkanı Sebahattin Aydın: - "Mavi Marmara bir misyondur, Mavi Marmara İstanbul'dan Gazze'ye çıkan bir gemi değil, aynı zamanda bütün insanlığın vicdanını yüklenmiş bir gemidir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehadetlerinin bedeli er ya da geç Gazze'nin ve Kudüs'ün özgürleşmesi olacak"

Sakarya Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri, İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 8'inci yıl dönümü dolayısıyla sessiz eylem düzenledi.

Dernek üyeleri, Adapazarı Çark Caddesi üzerinde, saldırıda şehit olanların fotoğraflarının ve isimlerinin yazılı bulunduğu dövizler taşıdı.

Gözlerini beyaz atkı ile kapatan ve boyunlarında Filistin atkısı taşıyan üyeler, cadde üzerinde bir süre sessiz eylemlerini sürdürdü.

Eylem hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Sakarya İHH Başkanı Sebahattin Aydın, Gazze'ye insani yardım taşımak üzere 8 yıl önce yola çıkan Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıyı hatırlattı.

Aydın, olayın yıl dönümünde bir farkındalık oluşturmak adına üyelerin, şehit isimlerinin yazılı olduğu dövizleri sessizce taşıdıklarını söyledi.

Eylemle birlikte Mavi Marmara'yı Sakarya'da yeniden hatırlatmak istediklerini belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Biz sahurumuzu yaparken İsrail uçakları ve tankları Gazze'yi vuruyordu. Daha önce de Gazze sınırında 65 kardeşimiz katledildi. İsrail bunu hep yapıyor. Kurulduğu günden beri bunu yapıyor, hiçbir zaman da vazgeçmiyor. Anlaşma yapıldı, Gazze sınırı açılacak insani yardımlar ulaştırılacak, elektrik verilecekti. İsrail, bu zamana kadar taahhütlerinin hiçbirisini tutmadığı gibi burada da tutmadığına bir kez daha şahit olduk. Biz buradan açıkça ilan ediyoruz, İsrail ancak güçten anlar. İsrail'e güçlü bir şekilde ses vermemiz gerekiyor. Bütün kamuoyunun İsrail'le ilgili hareket etmesi, İslam dünyasını harekete geçirmesi gerekiyor. Sadece devlet başkanlarından hükümetlerden adım atmalarının beklenmesi yetersiz. Türkiye gibi birkaç ülke dışında maalesef güçlü ses ve tepki veren ülke de yok. Mavi Marmara bir misyondur, Mavi Marmara İstanbul'dan Gazze'ye çıkan bir gemi değil, aynı zamanda bütün insanlığın vicdanını yüklenmiş bir gemidir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehadetlerinin bedeli er ya da geç Gazze'nin ve Kudüs'ün özgürleşmesi olacak."

İsrail güçlerinin, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında İsrail ablukasını kırmak için dün Gazze limanından sembolik olarak denize açılan tekneleri kuşatmasına da değinen Aydın, "Buradan İsrail'e sesleniyoruz. Ne yaparsan yap ey İsrail, Türk halkı bütün İslam ümmeti hep birlikte bir gün sonunu getireceğiz. Ardına saklanacağın gargat ağacı da bulamayacaksın. En iyisi vakit yakınken bütün yaptığın hatalardan vazgeç, Kudüs'ün özgürlüğünün insanlığın özgürlüğü olduğunu kabul et." ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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