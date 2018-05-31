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Mavi Marmara'nın 8. Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde yürüyüş (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 21:31 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı çağrısı üzerine toplanan kalabalık grup, 8.

Mavi Marmara'nın 8. Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde yürüyüş (2)

Mehmet İlkay ÖZER-Gökhan ÇELİK-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL,(DHA)-İHH İnsani Yardım Vakfı çağrısı üzerine toplanan kalabalık grup, 8. yılında Mavi Marmara'da öldürülenleri anmak ve ABD'nin "Kudüs" ü İsrail'in başkenti ilan etmesini protesto etmek için İstiklal Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Saat 19.00'da Tünel Meydanı'nda toplanan grup üyeleri, ellerinde pankart, bayrak ve dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar atarak İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na kadar yürüdü.

"KUDÜS KURTULANA KADAR MÜCADELE DEVAM EDECEK"
Galatasaray Meydanı'nda kurulan platformda İHH Başkanı Bülent Yıldırım katılımcılara hitap etti. Yıldırım, "Dünyanın hemen her yerinde Mavi Marmara'yı unutmayan, Kudüs'ü unutmayan, herkese selam olsun. Allah şehit kardeşlerimize rahmet eylesin. Bugün burada Mavi Marmara'da canlarını veren şehitlerin aileleri ve çocukları da var. 8 yıldır acılarını yüreklerine gömdüler ama Kudüs için eşlerinin akıttığı kanlarda misk kokusu duydular. Şehit çocukları bu toplumun geleceğidir. Asla onları unutmayacağız. Filistin'de mücadele devam ediyor. Ta ki Kudüs kurtulana kadar bu mücadele devam edecek "diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından eylem olaysız sona erdi. İftar saatinin yaklaşması nedeniyle eyleme katılanlara iftar yemeği dağıtıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Mavi Marmara'nın 8. Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde yürüyüş (2)Mavi Marmara'nın 8. Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde yürüyüş (2)Mavi Marmara'nın 8. Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde yürüyüş (2)Mavi Marmara'nın 8. Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde yürüyüş (2)

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