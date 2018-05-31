MAVİ MARMARA'NIN 8. YILDÖNÜMÜNDE YÜRÜYÜŞ (1)

Mehmet İlkay ÖZER - Gökhan ÇELİK / İstanbul DHA
İHH İnsani Yardım Vakfı çağrısı üzerine toplanan kalabalık grup, 8. yılında Mavi Marmara'da öldürülenleri anmak ve ABD'nin "Kudüs" ü İsrail'in başkenti ilan etmesini protesto etmek için İstiklal Caddesi üzerinde yürüyüşe geçti.
Görüntü Dökümü:
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-Grubun toplanması
-Yürüyüşten görüntüler
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