Mavinur son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE (AA) - Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mavinur Tiflizden son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınan ilkokul öğrencisi Tiflizden'in cenazesi, Uzunköprü Mescit Camisine getirildi. Küçük kızın tabutunun üzerine bir yakının düğününde giydiği beyaz gelinlik ile tacı da kondu.
Baba Gökhan Tiflizden, tabuta sarılarak, ''Son görevimi yapacağım. Ağlamayacağım güzel kızım, biliyorum ben ağlarsam üzüleceksin" dedi.
Babaanne Sezer Tiflizden ise ''Babaannem ayaklan artık lütfen yavrum, ben geldim canım, kalk lütfen. Kalk hadi saçlarını tarayacağım" dediği duyuldu.
Tiflizden'in cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Mavinur, anneannesi Ayşe Başaran ile Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki evlerine gitmek amacıyla trene binmişti.
Tiflizden ile aynı kazada yaşamını kaybeden anneannesi Ayşe Başaran da dün aynı camide kılınan namazın ardından defnedilmişti.
Anne Merve Tiflizden'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı cenaze törenine aile yakınları, Mavinur'un öğretmeni, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen katıldı.
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