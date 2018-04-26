HABER

May ile Aliyev Londra'da görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 21:21 | Son Güncelleme

İki liderin görüşmesinde bölgesel güvenlik ile enerji güvenliğinin de aralarında yer aldığı birçok konu ele alındı

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi “10 Numara”dan yapılan yazılı açıklamada, May ile Aliyev’in öğleden sonra Londra’da görüştükleri bildirildi.

Açıklamaya göre, İngiltere ile Azerbaycan’ın ikili ilişkilerini ele alan iki lider, ülkelerinin bölgesel güvenlik ve enerji güvenliğinin de aralarında yer aldığı birçok konudaki iş birliğinin önemi üzerinde anlaştı.

İki ülkenin yakın ilişkilerinin sunduğu ticari fırsatları değerlendiren May ve Aliyev, bugün BP ile SOCAR arasında varılan ve Hazar Denizi’nde Kuzey Absheron havzasındaki D230 bloğunda ortak keşif ve üretim faaliyetlerinin yürütülmesini öngören üretim paylaşım anlaşmasının (PSA) öneminin altını çizdi. İki şirket arasındaki anlaşma, görüşmenin ardından liderlerin huzurunda imzalandı.

Bölgesel ve küresel güvenlik meselelerinin de ele alındığı görüşmede iki lider, kimyasal silahların kullanılmasını önlemeye yönelik uluslararası normların uygulanmasını temin konusunda görüş birliğine vardı.

Görüşmede, May Aliyev’e Azerbaycan’ın Afganistan’daki NATO misyonuna verdiği destek aracılığıyla bölgesel güvenliğe yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

Suriye ve Irak’tan ülkelerine dönen yabancı savaşçıların teşkil ettiği güvenlik tehdidi üzerinde duran iki lider, İngiltere ve Azerbaycan güvenlik güçlerinin bu konudaki istihbarat paylaşımının ve yakın iş birliğinin devamı konusunda anlaştı.

Azerbaycan’daki demokrasi ve insan hakları konularını da istişare eden May ve Aliyev, iki ülkenin bu alandaki kaygılarla ilgili hem ikili düzeyde, hem de çok taraflı örgütler aracılığıyla çalışmaya devam etmesi konusunda görüş birliğine vardı.

May, görüşmede, Aliyev’in cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesinin hemen ardından İngiltere’yi ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk kez bu şarkı çalındıCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk kez bu şarkı çalındı
HDP'den CHP'ye: Eğer bizi ittifak almazsanız...HDP'den CHP'ye: Eğer bizi ittifak almazsanız...
İran'dan Telegram'a şok! Lisansını iptal ettiİran'dan Telegram'a şok! Lisansını iptal etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Absheron Azerbaycan BP hazar denizi İlham Aliyev ingiltere Londra PSA socar Theresa May

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti!

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti!

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı

Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

İlginizi Çekebilir

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.