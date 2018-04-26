May ile Aliyev Londra'da görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi “10 Numara”dan yapılan yazılı açıklamada, May ile Aliyev’in öğleden sonra Londra’da görüştükleri bildirildi.

Açıklamaya göre, İngiltere ile Azerbaycan’ın ikili ilişkilerini ele alan iki lider, ülkelerinin bölgesel güvenlik ve enerji güvenliğinin de aralarında yer aldığı birçok konudaki iş birliğinin önemi üzerinde anlaştı.

İki ülkenin yakın ilişkilerinin sunduğu ticari fırsatları değerlendiren May ve Aliyev, bugün BP ile SOCAR arasında varılan ve Hazar Denizi’nde Kuzey Absheron havzasındaki D230 bloğunda ortak keşif ve üretim faaliyetlerinin yürütülmesini öngören üretim paylaşım anlaşmasının (PSA) öneminin altını çizdi. İki şirket arasındaki anlaşma, görüşmenin ardından liderlerin huzurunda imzalandı.

Bölgesel ve küresel güvenlik meselelerinin de ele alındığı görüşmede iki lider, kimyasal silahların kullanılmasını önlemeye yönelik uluslararası normların uygulanmasını temin konusunda görüş birliğine vardı.