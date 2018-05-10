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May ile Netanyahu telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 21:13 | Son Güncelleme

İngiltere’nin, İran’a yeni saldırılardan kaçınması için yaptığı çağrıyı Netanyahu’ya aktaran May, tarafları sükunete davet etti

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, May ile Netanyahu’nun bugün telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı May görüşmede, İsrail güçlerine yönelik roket saldırısı dolayısıyla İran'ı kınarken, bu ülkenin “İran’ın saldırganlığı karşısında kendisini savunma hakkını kuvvetle desteklediğini” ifade etti.

İngiltere’nin, İran’a yeni saldırılardan kaçınması için yaptığı çağrıyı Netanyahu’ya aktaran May, tarafları sükunete davet ettiklerini yineledi.

İki lider, İran’ın “Bölgesindeki istikrarı bozucu eylemlerine” karşı uluslararası toplumun birlikte çalışmasının hayati önemi konusunda görüş birliğine varırken, Rusya’nın da Suriye üzerindeki etkisini kullanarak, İran’ın yeni saldırılarına engel olması gerektiğini vurguladı.

Başbakan May görüşmede İsrailli mevkidaşına, ülkesinin İran nükleer anlaşması konusundaki pozisyonunu da yineledi. May, Netanyahu’ya İngiltere’nin de Avrupalı ortaklarının da anlaşmanın muhafazasına kuvvetle bağlı olduklarını, bunun İran’ın nükleer silah geliştirmesini engellemenin en iyi yolu olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, dün akşam İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıklamıştı. İran ise "İsrail'e roket saldırısı düzenlediği" iddialarını yalanlamıştı.

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