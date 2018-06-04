May ile Trump telefonda görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamaya göre, May, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatında AB'ye gümrük vergisi uygulama kararıyla ilgili kaygısını dile getirdi, kararın haksız ve derinden hayal kırıklığı yaratıcı olarak nitelendirdi. ABD, AB ve İngiltere’nin ulusal güvenlikleri bakımından yakın müttefikler olduğunu belirten May, ülkesinin açık ve adil ticaret değerlerine verdiği önemin altını çizdi.

May, ABD’nin kararından etkilenecek istihdamın korunmasının da önemini vurgularken, iki lider özelde bu konuyu, genel olarak da özgür ve adil küresel ticaret konusunu G7 zirvesinde ele almak konusunda görüş birliğine vardı.

Kuzey Kore konusuna da değinilen görüşmede, May’in Trump’a bu ülkenin lideri ile görüşmesi öncesinde tam desteğini ilettiği kaydedildi. May ve Trump, Kuzey Kore’nin balistik füze kapasitesinin tam, doğrulanabilir ve geri dönülemez biçimde ortadan kaldırılmasını öngören bir anlaşmaya duyulan ihtiyaç üzerinde anlaştı.