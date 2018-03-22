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May, Macron ve Merkel Rusya'yı görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 23:59 | Son Güncelleme

May, çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi soruşturmasıyla ilgili olarak muhataplarını bilgilendirdi

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi soruşturmasıyla ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i bilgilendirdi.

İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamaya göre, May, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi marjında Macron ve Merkel'e, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili soruşturmadaki gelişmeler konusunda bilgi verdi.

May, muhataplarına, İngiliz uzmanların olayda kullanılan kimyasal maddenin Rusya tarafından üretildiği belirtilen Novichok grubu kimyasallardan olduğuna ilişkin teşhisini aktardı.

Rusya'nın bu kimyasal türünü ürettiğine dair bilgileri paylaşan May, bu ülkenin devlet destekli suikastler düzenlediğini gösteren bir sicili olduğunu ve İngiltere'nin değerlendirmesine göre Rusya'nın ülkeden kaçan bazı rejim karşıtlarını meşru hedef olarak gördüğünü ifade etti.

Açıklamaya göre, toplantıda İngiltere, Fransa ve Almanya olaydan Rus devletinin sorumlu olduğu dışında makul bir açıklama bulunmadığı konusunda görüş birliğine vardı.

Liderler, Rusya'nın eylemlerine yanıt olarak Avrupa'nın ortak ve güçlü bir mesaj göndermesinin önemi konusunda anlaşırken, gelecek günlerde de yakın temas içinde kalmayı kararlaştırdı.

Toplantıda İran konusu da gündeme geldi. İran ile yapılan nükleer anlaşmaya bağlılıklarını teyit eden üç lider, nisan ayında bu konuda yeni görüşmeler gerçekleştirmek üzere anlaştı.

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı almış ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya da cevap olarak aynı sayıda İngiliz diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970'ler ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

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