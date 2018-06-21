May - Stoltenberg ortak basın toplantısı

Temmuz ayında Brüksel’de yapılacak zirvede transatlantik bağın nasıl güçlendireceğine dair yeni kararlar alınacağını kaydeden Stoltenberg, “Transatlantik bağın gücünün hep beraber karar alıp uygulamamızdan daha iyi bir kanıtı olamaz ve biz de tam olarak bunu yapacağız. Onun ardından belki açık ve samimi bir tartışma da olabilir. Ama bu 29 demokrasinin bir araya geldiği bir ittifak olmanın parçasıdır. NATO’nun yapmakta olduğu gibi anlaştığımız, karar aldığımız ve uyguladığımız sürece transatlantik bağ güçlüdür ve bu Avrupa’nın da, Kuzey Amerika’nın da hayrınadır.” diye konuştu.

Stoltenberg, ABD Başkanı Trump'ın NATO’ya ve 5. maddeye bağlılığını dile getirdiğini belirterek, "ABD’nin NATO’ya bağlılığı sadece sözde değil, eylemlere de dayanıyor. Eylemler, kelimelerden daha yüksek sesle konuşuyor. ABD’nin Avrupa’daki varlığını güçlendirdiğini, artırdığını görüyoruz.” dedi,

- "Anlaşamadığımız bazı konular var"

İngiltere Başbakanı Theresa May ise ABD ile Avrupa arasında NATO bağlamı dışındaki anlaşmazlıklar ile ilgili bir soruya, “İlişkimiz eskisi gibi yürüyor. ABD ile anlaşamadığımız bazı konular var. İran nükleer anlaşması, ticaret meseleleri gibi anlaşamadığımız konular var. Ama bir araya geliyoruz. Bir araya gelebiliyor ve bunları tartışabiliyoruz. Tıpkı NATO’da bir araya gelip hepimizin yararı için tartıştığımız gibi.” yanıtını verdi.

Temmuzda yapılacak NATO zirvesine de değinen May, burada ana konulardan birinin ittifak içindeki yükün paylaşımı olacağını söyledi.

"Yükün daha fazlasını Avrupa taşıyor ama daha da fazlasını yapmaya devam etmeli." ifadesini kullanan May, "Karşı karşıya olduğumuz sorunlar evrildikçe biz de evrilmeliyiz. Bunun için de zirvenin bir diğer kilit konusu NATO'yu daha modern ve uyarlanabilir yapmak olacak." diye konuştu.

NATO'nun 29 üyeli ve konsensüse dayalı bir örgüt olduğunu belirten May, "Her zaman düşmanlarımız kadar hızlı davranamama riskimiz var. O nedenle NATO'nun giderek daha az bürokratikleştiğini, eyleme öncelik verdiğini, hızlı karar alıp uygulayabildiğini görmek güven veriyor." değerlendirmesini yaptı.

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