May - Stoltenberg ortak basın toplantısı

LONDRA (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın ittifaka bağlılığı konusunda güveninin tam olduğunu söyledi.
İngiltere Başbakanı Theresa May, Stoltenberg'i Londra'daki başbakanlık ofisi "10 Numara"da kabul etti. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Bir gazetecinin gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde Trump’ın ittifaktan ayrılmasından endişe edip etmediğini sorması üzerine Stoltenberg, “Başkan Trump’ın ve ABD’nin, NATO’ya ve Transatlantik bağa bağlılığı konusunda mutlak bir güvenim var.” yanıtını verdi.
Stoltenberg, ABD Başkanı Trump'ın NATO’ya ve 5. maddeye bağlılığını dile getirdiğini belirterek, "ABD’nin NATO’ya bağlılığı sadece sözde değil, eylemlere de dayanıyor. Eylemler, kelimelerden daha yüksek sesle konuşuyor. ABD’nin Avrupa’daki varlığını güçlendirdiğini, artırdığını görüyoruz.” dedi,
Temmuz ayında Brüksel’de yapılacak zirvede transatlantik bağın nasıl güçlendireceğine dair yeni kararlar alınacağını kaydeden Stoltenberg, “Transatlantik bağın gücünün hep beraber karar alıp uygulamamızdan daha iyi bir kanıtı olamaz ve biz de tam olarak bunu yapacağız. Onun ardından belki açık ve samimi bir tartışma da olabilir. Ama bu 29 demokrasinin bir araya geldiği bir ittifak olmanın parçasıdır. NATO’nun yapmakta olduğu gibi anlaştığımız, karar aldığımız ve uyguladığımız sürece transatlantik bağ güçlüdür ve bu Avrupa’nın da, Kuzey Amerika’nın da hayrınadır.” diye konuştu.
- "Anlaşamadığımız bazı konular var"
İngiltere Başbakanı Theresa May ise ABD ile Avrupa arasında NATO bağlamı dışındaki anlaşmazlıklar ile ilgili bir soruya, “İlişkimiz eskisi gibi yürüyor. ABD ile anlaşamadığımız bazı konular var. İran nükleer anlaşması, ticaret meseleleri gibi anlaşamadığımız konular var. Ama bir araya geliyoruz. Bir araya gelebiliyor ve bunları tartışabiliyoruz. Tıpkı NATO’da bir araya gelip hepimizin yararı için tartıştığımız gibi.” yanıtını verdi.
Temmuzda yapılacak NATO zirvesine de değinen May, burada ana konulardan birinin ittifak içindeki yükün paylaşımı olacağını söyledi.
"Yükün daha fazlasını Avrupa taşıyor ama daha da fazlasını yapmaya devam etmeli." ifadesini kullanan May, "Karşı karşıya olduğumuz sorunlar evrildikçe biz de evrilmeliyiz. Bunun için de zirvenin bir diğer kilit konusu NATO'yu daha modern ve uyarlanabilir yapmak olacak." diye konuştu.
NATO'nun 29 üyeli ve konsensüse dayalı bir örgüt olduğunu belirten May, "Her zaman düşmanlarımız kadar hızlı davranamama riskimiz var. O nedenle NATO'nun giderek daha az bürokratikleştiğini, eyleme öncelik verdiğini, hızlı karar alıp uygulayabildiğini görmek güven veriyor." değerlendirmesini yaptı.
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- "NATO'yu bir arada tutan bağlar zorlanıyor"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, hafta başında İngiliz gazetesi The Guardian için kaleme aldığı makalede, "Siyasi boyutta, NATO'yu bir arada tutan bağlar zorlanıyor." ifadesini kullanmıştı.
Farklı tarih, kültür ve coğrafyalara sahip NATO müttefikleri arasında ilk defa görüş ayrılığı oluşmadığını ifade eden Stoltenberg, "Yakın dönemde oluşan farklılıklar gerçek ve bir gecede üstesinden gelinmesi imkansız." değerlendirmesini yapmıştı.
Stoltenberg, "Tarihi kayıtlar NATO müttefiklerinin tüm farklılıklarına rağmen birlikte durma ve birbirini koruma ortak hedefinde buluşabildiğini gösteriyor. Bunun siyasi istek, tasavvur ve çok çalışarak başarılabileceğini düşünüyorum." görüşünü dile getirmişti.
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