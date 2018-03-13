May, Trump ve Merkel ile telefonda görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, May'in bugün Trump ve Merkel ile yaptığı ayrı görüşmelerde, İngiltere'de zehirlenen eski Rus casus ile ilgili son gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

May'in Trump ile görüşmesine ilişkin, "Başbakan, İngiltere hükümetinin, Rusya'nın Sergey ve Yulia Skripal’e karşı yapılan saldırıdan sorumlu bulunmasının kuvvetle muhtemel olduğu sonucuna vardığını bildirdi." ifadesi kullanılan açıklamada, Trump'ın da ülkesinin İngiltere'nin yanında olduğunu dile getirdiği ve söz konusu kimyasal maddenin nasıl kullanıldığına dair Rus hükümetinin net cevaplar vermesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

Başbakanlık açıklamasında, Alman mevkidaşı Merkel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ise Theresa May'in yine hükümetinin duruşunu dile getirdiği belirtilerek, "(May ve Merkel) Rusya'nın saldırgan davranış modellerini ele aldılar ve buna karşı çıkmak üzere müttefiklerle hareket etmenin önemli olacağında hem fikir oldular. Başbakan Merkel saldırıyı kınarken, ülkesinin İngiltere ile tam dayanışma içerisinde olduğunu söyledi." ifadelerine yer verildi.