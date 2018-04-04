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Maydanoz ve tereyağı satan kadını götürmek isteyen zabıtaya tepki (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 19:27 | Son Güncelleme

'BEN SENİN EVLADINIM, KAÇA SATIYORSAN HEPSİNİ ALAYIM' Trabzon’da bahçesinde yetiştirdiği maydanozlar ile ürettiği tereyağını caddede satmaya çalışan Asiye Y.'ye (66), müdahale eden zabıta ekiplerinin o anlarına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

'BEN SENİN EVLADINIM, KAÇA SATIYORSAN HEPSİNİ ALAYIM'

Trabzon’da bahçesinde yetiştirdiği maydanozlar ile ürettiği tereyağını caddede satmaya çalışan Asiye Y.'ye (66), müdahale eden zabıta ekiplerinin o anlarına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 5 yıldızlı bir otelin önünde satış yapan kadının yanına yaklaşan 2 zabıta memuru ürünleri kaça sattığını sordu, ardından “Gel seni istediğin yere bırakalım. Bu ürünlerin hepsini de satın alalım. Bir daha da bu caddeye girme” dediği duyuluyor. Araca binmeye yanaşmayan kadına bir zabıta memuru “Ben senin evladın gibiyim. Gel seni istediğin yere bırakayım. Sen beni dinle. Ürünlerin kaç para ise parasını vereceğim. Sana da yardım edelim” diyerek ikna etmeye çalışıyor. Kadının ise zabıta ekiplerinin çabalarına rağmen ikna olmadığı görülüyor.

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