May'den Esed rejimine operasyon değerlendirmesi

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyondan önce parlamentodan izin almama gerekçesini "İngiliz silahlı kuvvetlerini risk altında bırakmamak" olarak açıkladı.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında düzenlenen Suriye oturumda konuşan May, askeri harekata karar vermenin "bir Başbakan ve bir hükümet için vermesi en zor ve derin kararlar" arasında yer aldığını söyledi.

Operasyona destek vermeden önce neden parlamentoya gelmediği yönündeki eleştirilere cevap veren May, "Suriye rejimi, bugün dünyadaki en gelişmiş hava savunma sistemlerinden birine sahip. Böylesine bir sisteme karşı koyabilmek için düşmanı olabildiğince şaşırtmak ve herhangi bir saldırının zamanlaması ile hedefini gizlemek çok önemlidir. Harekatı başlatmadan önce bunu tartışmak üzere parlamentoya gelseydim planlarımızı gizleyemez ve o gizliliği koruyamazdım." şeklinde konuştu.

Operasyon öncesinde milletvekillerin harekata ilişkin sorularını detaylıca cevaplayamayacağını belirten May, "Tüm bunlar silahlı kuvvetlerimizi daha fazla risk altında bırakacak ve rejimin füzelerimizi vurarak kendi kimyasal silahlarını hedeflerimizden uzaklaştırabilecek şekilde çok değerli bilgiler sunacaktı." ifadelerini kullandı.