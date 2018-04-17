HABER

May'den Esed rejimine operasyon değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 19:02 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı May: - "Harekatı başlatmadan önce bunu tartışmak üzere parlamentoya gelseydim planlarımızı gizleyemez ve o gizliliği koruyamazdım"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyondan önce parlamentodan izin almama gerekçesini "İngiliz silahlı kuvvetlerini risk altında bırakmamak" olarak açıkladı.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında düzenlenen Suriye oturumda konuşan May, askeri harekata karar vermenin "bir Başbakan ve bir hükümet için vermesi en zor ve derin kararlar" arasında yer aldığını söyledi.

Operasyona destek vermeden önce neden parlamentoya gelmediği yönündeki eleştirilere cevap veren May, "Suriye rejimi, bugün dünyadaki en gelişmiş hava savunma sistemlerinden birine sahip. Böylesine bir sisteme karşı koyabilmek için düşmanı olabildiğince şaşırtmak ve herhangi bir saldırının zamanlaması ile hedefini gizlemek çok önemlidir. Harekatı başlatmadan önce bunu tartışmak üzere parlamentoya gelseydim planlarımızı gizleyemez ve o gizliliği koruyamazdım." şeklinde konuştu.

Operasyon öncesinde milletvekillerin harekata ilişkin sorularını detaylıca cevaplayamayacağını belirten May, "Tüm bunlar silahlı kuvvetlerimizi daha fazla risk altında bırakacak ve rejimin füzelerimizi vurarak kendi kimyasal silahlarını hedeflerimizden uzaklaştırabilecek şekilde çok değerli bilgiler sunacaktı." ifadelerini kullandı.

İstihbarat bilgilerinin paylaşımının bu tür gelişmelerdeki önemine dikkati çeken ve ulusal çıkarlarla uyuşması halinde hükümetinin hızlı kararlar alabileceğini vurgulayan May, "Bütün bu bilgilere erişimi olan hükümettir. Parlamento buna erişemez. Bu, parlamentoya güvenip güvenemeyeceğimizle alakalı değil. Bu, içeriğin halka açık bir yerde paylaşılarak rakiplerimize güvenip güvenemeyeceğimizle ilgilidir." dedi.

Askeri operasyonla, kendisinin ve hükümetinin ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini savunan May, "Açık bir şekilde parlamentonun çoğunluğu da doğru olanı yaptığımıza inanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı, dün Avam Kamarasında düzenlenen Suriye operasyonu oturumunda da ülkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyona ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Harekete geçtik çünkü bunu yapmak ulusal çıkarımıza. Suriye'de kimyasal silahların daha fazla kullanılmasını engellemek ve bu silahların kullanılmaması gerektiği konusunda küresel fikir birliğini savunmak bizim ulusal çıkarımızadır. İster Suriye'de ister İngiltere sokaklarında ya da başka yerlerde olsun, kimyasal silah kullanımının normalleştirilmesine izin veremeyiz. Bunu (ABD) Başkanı (Donald) Trump istedi diye yapmadık."

Adadaki muhalefet partilileri parlamentoya danışılmadan harekete geçilmesini eleştirirken, May'i ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'tan talimat almakla suçluyor.

İngiltere'de hükümetlerin askeri müdahale kararı almak için parlamentodan onay alması zorunluluğu bulunmuyor.

Ülkede böyle bir onay için parlamentoya ilk defa 2003'teki Irak işgali öncesinde tezkere sunulmuştu. O tarihten itibaren hükümetler teamül olarak parlamentoya tezkere sunuyor.

Ancak 2011'de Libya'ya, 2014'te de Irak'ta DEAŞ'a karşı askeri harekatlara katılan ülke, parlamentoya müdahaleler gerçekleştikten sonra tezkere sunmuştu.

İngiltere, hafta sonunda ABD ve Fransa ile Suriye rejimine yönelik gerçekleştirilen hava harekatına Kıbrıs Rum kesimindeki Akrotiri Hava Üssü'nden kalkan 4 uçakla katılmıştı.

Suriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkelerSuriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkeler
İşte Suriye'ye füzelerin fırlatılma anı!İşte Suriye'ye füzelerin fırlatılma anı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD askeri operasyon Fransa ingiltere Rusya Suriye Theresa May

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

İlginizi Çekebilir

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski AYM Genel Sekreteri için karar

Eski AYM Genel Sekreteri için karar

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Atanamadığı için intihar eden öğretmen Merve Çavdar hakkındaki skandal paylaşıma tepkiler büyüyor

Atanamadığı için intihar eden öğretmen Merve Çavdar hakkındaki skandal paylaşıma tepkiler büyüyor

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Uçakta gergin dakikalar! Yolcular polis çağrılarak indirildi!

Uçakta gergin dakikalar! Yolcular polis çağrılarak indirildi!

Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy hakkında karar verildi!

Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy hakkında karar verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.