Mayınla kararan dünyası Türkiye'de aydınlanıyor

Tedavi masrafları yabancı bir dernek tarafından karşılanan Rezuk, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kornea ve kök hücre ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından sol gözü yüzde 10-15 oranında görmeye başlayan Rezuk, tekrar ışığa kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Aynı patlamada 8 el parmağını da kaybeden bir çocuk babası Rezuk, patlamanın izlerini halen yüzünde taşıyor.

Geçen yıl İdlib'in Cebel Ez Zaviye ilçesinde çalıştığı tarlada, bir taşı kaldırması sonucu infilak eden mayın, 32 yaşındaki Muhammed Abdurrahman Rezuk'un hayatını kararttı.

GAÜN Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Necip Kara da Muhammed Abdurrahman Rezuk'un kendilerine geldiğinde sol gözünün sadece yakından el hareketlerine tepki verebildiğini belirtti. Rezuk'a kornea nakli ve kök hücre ameliyatı yaptıklarını anlatan Kara, ameliyat sonrası takip sürecinin çok önemli olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Şu anda yüzde 10-15 düzeyinde görebiliyor. Bu kendisine rahatlıkla her işini yapabilecek düzeyde yetiyor. İlerleyen günlerde ameliyatın takiplerinde de göreceğiz. Aydan aya görmesinin daha iyi olacağını düşünüyoruz. Şu anda tedavi süreci olumlu bir şekilde ilerliyor. Göz bizi dış dünyaya bağlayan en önemli organlarımızdan bir tanesi. Renkleri algılaması, yakınlarını görmesi her şeyi değiştirecektir ve bu saatten sonra hayata bağlılığı artacaktır. Görmesine kavuşmasıyla o kötü günleri unutacağını düşünüyoruz."

Muhammed Abdurrahman Rezuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de çiftçilikle uğraştığını söyledi.

Tarlasında çalışırken meydana gelen patlamanın ardından hayatının karardığını belirten Rezuk, patlamada gözlerini ve parmaklarını kaybettiğini ancak tedavi için Türkiye'ye gelmesiyle içinin umutla dolduğunu ifade etti.

Rezuk, İslahiye ilçesinde kardeşinin yanında yaşadığını, tedavisinin olumlu bir şekilde ilerlemesinden çok mutlu olduğunu aktararak, "Suriye sınırındaki sağlık görevlileri tarafından Türkiye'ye getirildim. Tarlada çift sürüyordum, taşları kaldırırken birden mayın patladı." dedi.

