HABER

Mayıs 2018 Dünya Gündemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ve Japonya Başbakanı Abe'nin Rusya'ya yapacakları ziyaretler, Bulgaristan'da yapılacak AB Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı ile AB-Batı Balkanlar Zirvesi mayıs ayında gündemin ana maddelerini oluşturuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Rusya'ya yapacakları resmi ziyaretler, Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı ile AB-Batı Balkanlar Zirvesi mayıs gündemin önemli maddelerini oluşturuyor.

Mayıs ayında uluslararası gündemin bazı maddeleri şöyle:

1 Mayıs

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanacak.

2 Mayıs

- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini ile Berlin'de bir araya gelecek.

3 Mayıs

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdün'ün başkenti Amman'da mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya gelecek.

4 Mayıs

- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde bir araya gelecek.

5 Mayıs

- Bulgaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında başkent Sofya'da AB Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı düzenlenecek.

9 Mayıs

- İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyasına karşı elde ettiği zaferin 73. yıl dönümü kutlamaları yapılacak.

- ABD Kongresinde, Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne vekaleten getirilen Gina Haspel'in adaylık oylaması yapılacak.

- Birçok Avrupa ülkesinde, Avrupa Günü nedeniyle etkinlikler düzenlenecek.

13 Mayıs

- Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da AB Ülkeleri Parlamento Enerji Komisyonları Başkanları Toplantısı düzenlenecek.

14 Mayıs

- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avusturya'ya iki günlük ziyaret gerçekleştirecek.

16 Mayıs

- Kazakistan'da AstanaBuild 2018 Uluslararası İnşaat Fuarı düzenlenecek.

17 Mayıs

- Bulgaristan'da "AB-Batı Balkanlar Zirvesi" düzenlenecek.

- Kazakistan'da 11. Astana Ekonomi Forumu yapılacak.

18 Mayıs

- Fransa'da Cannes Film Festivali başlayacak.

19 Mayıs

- İngiltere kraliyet tahtının 5. sıradaki varisi Prens Harry, Amerikalı oyuncu nişanlısı Meghan Markle ile Windsor'da evlenecek.

21 Mayıs

- İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Arjantin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Rusya'ya iki günlük resmi ziyarette bulunacak.

24 Mayıs

- Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin katılacağı "St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 2018" düzenlenecek. Forum 3 gün sürecek.

25 Mayıs

- İrlanda hükümeti, ülkedeki kürtaj yasağını referanduma sunacak.

26 Mayıs

- Gürcistan'da Cumhuriyet Bayramı kutlanacak.

28 Mayıs

- Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü kutlanacak.

29 Mayıs

- Almanya'nın Solingen şehrinde 25 yıl önce ırkçıların kundaklaması sonucu hayatını kaybeden 5 Türk için anma töreni düzenlenecek.

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 25. Hazar Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Fuarı düzenlenecek.

Adıyaman'da korkutan patlama!Adıyaman'da korkutan patlama!
Bedelli askerlikte yeni umut...Bedelli askerlikte yeni umut...
DİSK'ten Kani Beko'ya sert tepkiDİSK'ten Kani Beko'ya sert tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Dünya Gündemi

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Türk futboluna damga vuran isimlerin gençlik fotoğrafları

Türk futboluna damga vuran isimlerin gençlik fotoğrafları

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Ağa kızı ile fakir gencin aşkı önce tez ardından belgesel oldu!

Ağa kızı ile fakir gencin aşkı önce tez ardından belgesel oldu!

İlginizi Çekebilir

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in Twitter hesabından 15 Temmuz paylaşımı: Biliyorduk, yardım etmedik

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in Twitter hesabından 15 Temmuz paylaşımı: Biliyorduk, yardım etmedik

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Diğer Haberler
1 mayıs İstanbul yol durumu! Yollar boş, trafik yoğunluğu yüzde 2

1 mayıs İstanbul yol durumu! Yollar boş, trafik yoğunluğu yüzde 2

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

Bodrum açıklarında korkutan deprem! İşte son depremin şiddeti ve merkez üssü

Bodrum açıklarında korkutan deprem! İşte son depremin şiddeti ve merkez üssü

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Taksim ve Maltepe Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı

Taksim ve Maltepe Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.