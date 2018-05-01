Mayıs 2018 Dünya Gündemi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Rusya'ya yapacakları resmi ziyaretler, Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı ile AB-Batı Balkanlar Zirvesi mayıs gündemin önemli maddelerini oluşturuyor.
Mayıs ayında uluslararası gündemin bazı maddeleri şöyle:
1 Mayıs
- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanacak.
2 Mayıs
- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini ile Berlin'de bir araya gelecek.
3 Mayıs
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdün'ün başkenti Amman'da mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya gelecek.
4 Mayıs
- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde bir araya gelecek.
5 Mayıs
- Bulgaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında başkent Sofya'da AB Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı düzenlenecek.
9 Mayıs
- İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyasına karşı elde ettiği zaferin 73. yıl dönümü kutlamaları yapılacak.
- ABD Kongresinde, Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne vekaleten getirilen Gina Haspel'in adaylık oylaması yapılacak.
- Birçok Avrupa ülkesinde, Avrupa Günü nedeniyle etkinlikler düzenlenecek.
13 Mayıs
- Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da AB Ülkeleri Parlamento Enerji Komisyonları Başkanları Toplantısı düzenlenecek.
14 Mayıs
- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avusturya'ya iki günlük ziyaret gerçekleştirecek.
16 Mayıs
- Kazakistan'da AstanaBuild 2018 Uluslararası İnşaat Fuarı düzenlenecek.
17 Mayıs
- Bulgaristan'da "AB-Batı Balkanlar Zirvesi" düzenlenecek.
- Kazakistan'da 11. Astana Ekonomi Forumu yapılacak.
18 Mayıs
- Fransa'da Cannes Film Festivali başlayacak.
19 Mayıs
- İngiltere kraliyet tahtının 5. sıradaki varisi Prens Harry, Amerikalı oyuncu nişanlısı Meghan Markle ile Windsor'da evlenecek.
21 Mayıs
- İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Arjantin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.
- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Rusya'ya iki günlük resmi ziyarette bulunacak.
24 Mayıs
- Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin katılacağı "St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 2018" düzenlenecek. Forum 3 gün sürecek.
25 Mayıs
- İrlanda hükümeti, ülkedeki kürtaj yasağını referanduma sunacak.
26 Mayıs
- Gürcistan'da Cumhuriyet Bayramı kutlanacak.
28 Mayıs
- Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü kutlanacak.
29 Mayıs
- Almanya'nın Solingen şehrinde 25 yıl önce ırkçıların kundaklaması sonucu hayatını kaybeden 5 Türk için anma töreni düzenlenecek.
- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 25. Hazar Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Fuarı düzenlenecek.
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