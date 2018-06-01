Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı (2)

İSTANBUL (AA) - Mayısta yaklaşık 14 milyar dolarla aylık bazda tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı.
Türkiye’nin mayıs ayı ihracat rakamları, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından Denizli’de açıklandı.
TİM verilerine göre, mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artarak yaklaşık 14 milyar dolara ulaşırken, aylık bazda tarihin en yüksek ihracat rakamı elde edildi.
Miktar bazında ihracat ise mayısta yüzde 3,8 artarak 10,5 milyon ton oldu. İhracatta artış, Kasım 2016'dan itibaren son 1,5 yıldır kesintisiz sürerken, son 8 aydan bu yana da çift haneli olarak gerçekleşti.
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- Otomotiv sektörü liderliğini korudu
Mayıs ayında sektörel bazda en fazla ihracatı her zaman olduğu gibi 2,8 milyar dolarla otomotiv sektörü yaptı. Otomotivdeki artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 oldu. Otomotivi 1,49 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1,46 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörü takip etti.
Geçen ay en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler yüzde 65,8 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 44,3 ile savunma ve havacılık sanayisi, yüzde 25,8 ile demir ve demir dışı metaller oldu.
Genele bakıldığında, tarım ihracatı yüzde 13,6, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 12,6 artarken, madencilik ürünleri ihracatı yüzde 3,3 azaldı.
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- AB’ye ihracat yüzde 18,8 arttı
İhracat pazarlarına bakıldığında, mayıs ayında 154 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya’ya yüzde 10,2, İngiltere’ye yüzde 13, İtalya’ya yüzde 23,8, İspanya’ya yüzde 51,8 ve Fransa’ya yüzde 20,3 artış kaydedildi.
En fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında ise en yüksek artış yüzde 56 ile Rusya’ya oldu.
Ülke grubu bazında mayısta AB’ye ihracat yüzde 18,8 artarken, AB’nin ihracattaki payı yüzde 51,6 oldu. İhracat Afrika’ya ihracat yüzde 27,7, Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 14,1 artarken, Orta Doğu’ya yüzde 6,7, Kuzey Amerika ülkelerine ise yüzde 9,9 azaldı.
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- Denizli'nin ihracatı yüzde 19,7 arttı
Mayısta 52 il ihracatını artırırken, 28 ilde ise ihracat geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 5 il arasında yer alan İstanbul 6,2 milyar dolar, Bursa ve Kocaeli 1,2 milyar dolar, İzmir 833 milyon dolar ve Ankara 685 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.
İlk 10’da en yüksek ihracat artışını yüzde 27,9 ile Ankara gerçekleştirdi. İhracat rakamlarının açıklandığı ve en çok ihracat yapan ilk 10 il arasında olan Denizli ise ihracatını mayısta yüzde 19,7, yılın ilk 5 ayında ise yüzde 20,4 artırdı.
TİM verilerine göre, 2017 ve bu yılın mayıs ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, değişimler ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
SEKTÖRLER 1 - 31 MAYIS SON 12 AYLIK 2017 2018 Değişim (2018/2017) Pay (2018) (%) 2016 - 2017 2017 - 2018 Değişim (2018/2017) Pay (2018) (%) I. TARIM 1.675.476 1.902.714 13,6 13,6 20.525.085 22.170.792 8,0 13,7 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.120.626 1.260.920 12,5 9,0 14.304.021 15.003.056 4,9 9,3 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 528.448 560.018 6,0 4,0 6.476.040 6.392.289 -1,3 4,0 Yaş Meyve ve Sebze 128.813 213.589 65,8 1,5 2.021.918 2.475.057 22,4 1,5 Meyve Sebze Mamulleri 113.794 137.635 21,0 1,0 1.360.037 1.517.404 11,6 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 96.649 99.136 2,6 0,7 1.295.363 1.318.940 1,8 0,8 Fındık ve Mamulleri 122.370 142.117 16,1 1,0 1.945.937 1.834.249 -5,7 1,1 Zeytin ve Zeytinyağı 25.553 27.552 7,8 0,2 255.222 409.149 60,3 0,3 Tütün 98.507 74.094 -24,8 0,5 870.071 958.058 10,1 0,6 Süs Bitkileri ve Mam. 6.493 6.780 4,4 0,0 79.433 97.911 23,3 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 172.427 212.154 23,0 1,5 2.027.010 2.439.139 20,3 1,5 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 172.427 212.154 23,0 1,5 2.027.010 2.439.139 20,3 1,5 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 382.423 429.639 12,3 3,1 4.194.054 4.728.597 12,7 2,9 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 382.423 429.639 12,3 3,1 4.194.054 4.728.597 12,7 2,9 II. SANAYİ 10.317.386 11.622.293 12,6 83,3 112.728.351 128.491.446 14,0 79,4 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 984.985 1.091.419 10,8 7,8 11.312.808 12.309.481 8,8 7,6 Tekstil ve Hammaddeleri 671.398 748.951 11,6 5,4 7.910.732 8.406.328 6,3 5,2 Deri ve Deri Mamulleri 130.179 142.338 9,3 1,0 1.433.032 1.642.621 14,6 1,0 Halı 183.408 200.130 9,1 1,4 1.969.043 2.260.532 14,8 1,4 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.319.393 1.461.778 10,8 10,5 14.880.412 16.388.953 10,1 10,1 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.319.393 1.461.778 10,8 10,5 14.880.412 16.388.953 10,1 10,1 C. SANAYİ MAMULLERİ 8.013.007 9.069.097 13,2 65,0 86.535.132 99.793.012 15,3 61,7 Hazır Giyim ve Konfeksiyon 1.399.103 1.486.476 6,2 10,7 16.573.559 17.698.477 6,8 10,9 Otomotiv Endüstrisi 2.563.699 2.765.754 7,9 19,8 26.158.322 30.565.794 16,8 18,9 Gemi ve Yat 114.132 133.559 17,0 1,0 1.149.572 1.207.454 5,0 0,7 Elektrik Elektronik ve Hizmet 878.995 994.157 13,1 7,1 9.827.502 11.241.660 14,4 7,0 Makine ve Aksamları 508.709 625.714 23,0 4,5 5.397.489 6.675.101 23,7 4,1 Demir ve Demir Dışı Metaller 570.061 717.239 25,8 5,1 6.158.131 7.517.451 22,1 4,6 Çelik 965.130 1.209.430 25,3 8,7 10.434.981 12.423.574 19,1 7,7 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 239.964 274.046 14,2 2,0 2.585.296 2.851.311 10,3 1,8 Mücevher 302.714 251.973 -16,8 1,8 2.940.108 3.314.301 12,7 2,0 Savunma ve Havacılık Sanayii 131.955 190.376 44,3 1,4 1.643.737 1.883.891 14,6 1,2 İklimlendirme Sanayii 327.785 408.818 24,7 2,9 3.562.699 4.298.337 20,6 2,7 Diğer Sanayi Ürünleri 10.760 11.555 7,4 0,1 103.735 115.661 11,5 0,1 III. MADENCİLİK 445.720 430.961 -3,3 3,1 4.302.242 4.678.883 8,8 2,9 Madencilik Ürünleri 445.720 430.961 -3,3 3,1 4.302.242 4.678.883 8,8 2,9 T O P L A M (TİM) 12.438.582 13.955.968 12,2 100,0 137.555.678 155.341.121 12,9 96,0 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 9.362.230 6.388.993 -31,8 4,0 T O P L A M (TİM+TÜİK) 146.917.908 161.730.115 10,1 100,0(sürecek)
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