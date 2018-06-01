Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı (2)

İSTANBUL (AA) - Mayısta yaklaşık 14 milyar dolarla aylık bazda tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı.

Türkiye’nin mayıs ayı ihracat rakamları, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından Denizli’de açıklandı.

TİM verilerine göre, mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artarak yaklaşık 14 milyar dolara ulaşırken, aylık bazda tarihin en yüksek ihracat rakamı elde edildi.

Miktar bazında ihracat ise mayısta yüzde 3,8 artarak 10,5 milyon ton oldu. İhracatta artış, Kasım 2016'dan itibaren son 1,5 yıldır kesintisiz sürerken, son 8 aydan bu yana da çift haneli olarak gerçekleşti.

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- Otomotiv sektörü liderliğini korudu

Mayıs ayında sektörel bazda en fazla ihracatı her zaman olduğu gibi 2,8 milyar dolarla otomotiv sektörü yaptı. Otomotivdeki artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 oldu. Otomotivi 1,49 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1,46 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörü takip etti.

Geçen ay en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler yüzde 65,8 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 44,3 ile savunma ve havacılık sanayisi, yüzde 25,8 ile demir ve demir dışı metaller oldu.