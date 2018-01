MayMacron ortak basın toplantısı

May, Fransızca başladığı ve ardından İngilizce devam ettiği konuşmasında, ülkesi ile Fransa'nın ortak geçmişe dayanan ilişkisinin özel olduğunu dile getirdi. May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından da dostları ve müttefiklerinin "sarsılmaz ortağı olmaya devam edeceğini" söyledi.

Afrika'nın refahı ve güvenliğinin de herkes için hayati önem taşıdığını belirten May, Ebola krizinde her iki ülkenin omuz omuza mücadele verdiğini hatırlatarak, "Bugün aynı iş birliği ruhuyla, sığınmacı krizini tetikleyen, istikrarsızlığı ve güvensizliği besleyen İslamcı aşırılığın engellenmesi için (Afrika'nın) Sahel bölgesindeki çabalarımızı artıracağımızı duyuruyorum. İngiltere Sahel'e 3 Chinook helikopteri ile mürettebatını gönderecek." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Doğu Avrupa'daki "agresifliği" karşısında da birlikte duracaklarını aktaran May, bu çerçevede Fransa'nın 2019'da Estonya'da İngiltere liderliğindeki NATO savaş grubuna birlikler göndermeyi kabul ettiğini bildirdi.

- Sığınmacı krizinde ortak çalışma

Son İngiltere-Fransa Zirvesi'nden bu yana her iki ülkenin terör saldırılarını tecrübe ettiğini ve bu ortak terör tehdidinin devam ettiğini belirten May, tehditle mücadele çerçevesinde İngiliz ve Fransız istihbaratlarının ortak çalışmada bulunduğunu söyledi. May, "Bu iş birliğinin de Manş Denizi'nin her iki kıyısında ve dünya genelinde can kaybını önlediği de gayet açık." dedi.