MayMacron ortak basın toplantısı

Son Güncelleme 4 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 23:54 |4 saat önce

- İngiltere Başbakanı May: - "Calais ile diğer sınır noktalarında fazladan kapalı devre güvenlik kamerası, tel örgü ve kızıl ötesi teknolojiyle güvenlik altyapısını güçlendireceğiz. Bugün kararlaştırdığımız ilave yatırımla İngiltere'nin sınırları daha da güvenli hale gelecek" - "Bugün aynı iş birliği ruhuyla, sığınmacı krizini tetikleyen, istikrarsızlığı ve güvensizliği besleyen İslamcı aşırılığın engellenmesi için (Afrika'nın) Sahel bölgesindeki çabalarımızı artıracağımızı duyuruyorum" - Fransa

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa'nın Calais kenti ile diğer sınır noktalarında fazladan kapalı devre güvenlik kamerası, tel örgü ve kızıl ötesi teknolojiyle güvenlik altyapılarını güçlendireceklerini söyleyerek, "Bugün kararlaştırdığımız ilave yatırımla İngiltere'nin sınırları daha da güvenli hale gelecek." dedi. İngiltere'nin güneyindeki Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisinde bu yıl 35'incisi düzenlenen İngiltere-Fransa Zirvesi'nin ardından İngiltere Başbakanı May ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısı düzenledi. May, Fransızca başladığı ve ardından İngilizce devam ettiği konuşmasında, ülkesi ile Fransa'nın ortak geçmişe dayanan ilişkisinin özel olduğunu dile getirdi. May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından da dostları ve müttefiklerinin "sarsılmaz ortağı olmaya devam edeceğini" söyledi. İki ülke arasındaki güçlü ve derin ilişkinin sadece kendi güvenlikleri için değil Avrupa'nın güvenliği için de önemli olduğunu vurgulayan May, "Bugün, 2020 yılına kadar İngiltere-Fransa Ortak Seferi Kuvveti'nin 10 bin askeri herhangi bir tehdide karşı hızlı ve etkin bir şekilde konuşlandırmaya hazırlanmış olacağını açıklıyoruz." dedi.

Afrika'nın refahı ve güvenliğinin de herkes için hayati önem taşıdığını belirten May, Ebola krizinde her iki ülkenin omuz omuza mücadele verdiğini hatırlatarak, "Bugün aynı iş birliği ruhuyla, sığınmacı krizini tetikleyen, istikrarsızlığı ve güvensizliği besleyen İslamcı aşırılığın engellenmesi için (Afrika'nın) Sahel bölgesindeki çabalarımızı artıracağımızı duyuruyorum. İngiltere Sahel'e 3 Chinook helikopteri ile mürettebatını gönderecek." ifadelerini kullandı. Rusya'nın Doğu Avrupa'daki "agresifliği" karşısında da birlikte duracaklarını aktaran May, bu çerçevede Fransa'nın 2019'da Estonya'da İngiltere liderliğindeki NATO savaş grubuna birlikler göndermeyi kabul ettiğini bildirdi. - Sığınmacı krizinde ortak çalışma Son İngiltere-Fransa Zirvesi'nden bu yana her iki ülkenin terör saldırılarını tecrübe ettiğini ve bu ortak terör tehdidinin devam ettiğini belirten May, tehditle mücadele çerçevesinde İngiliz ve Fransız istihbaratlarının ortak çalışmada bulunduğunu söyledi. May, "Bu iş birliğinin de Manş Denizi'nin her iki kıyısında ve dünya genelinde can kaybını önlediği de gayet açık." dedi.

İngiltere ile Fransa'nın kitlesel göçe yönelik kapsamlı bir yaklaşıma inandığını aktaran May, sığınmacı krizine sebep olan istikrarsızlığı gidermek için de birlikte çalışacaklarını söyledi. May, İngiltere'nin Fransa topraklarında kendi sınırının kontrolünü yapmasına imkan sağlayan anlaşmaya bağlı olduklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Bugün, iş birliğimizin etkinliğini artıracak, Fransa ile İngiltere'nin menfaatlerini sağlayacak ilave önlemler üzerinde anlaşmaya vardık. Calais ile diğer sınır noktalarında fazladan kapalı devre güvenlik kamerası, tel örgü ve kızıl ötesi teknolojiyle güvenlik altyapısını güçlendireceğiz. Bugün kararlaştırdığımız ilave yatırımla İngiltere'nin sınırları daha da güvenli hale gelecek. İngiltere ve Fransa ayrıca Avrupa'ya doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkanların çektiklerinden faydalanan insan tacirlerine ve göçmen kaçakçılarına karşı mücadele etme kararlılığını da paylaşıyor. Başkalarının sefaletinden kazanç elde etmeye çalışan kaçakçıların ağlarını yok etmek için birlikte çalışmaya kararlıyız."

- Tarihi halı İngiltere'de Her iki ülkenin de yenilik alanında kendilerini geliştirmeye bağlı olduklarını ifade eden İngiliz lider, araştırma alanındaki iş birliğini de derinleştirmek istediklerini söyledi. Başbakan May ayrıca Ortaçağ Avrupası'nda, İngiltere'nin istilası sonrası üretildiği düşünülen ünlü sanat eseri Bayeux duvar halısının da 2022 yılına kadar İngiltere'de kalacağını ve bu eserin iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirdiğini ifade etti. Halının 900 yıldan fazladır ilk defa İngiltere toprağına getirildiğini söyleyen May, Fransa'nın halıyı kendilerine ödünç vermesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Macron'a teşekkürlerini iletirken, eserin gelecek 4 yıl boyunca İngiltere'de sergilenecek olmasından dolayı da gururlandığını kaydetti. - Macron'un sözleri Cumhurbaşkanı olarak İngiltere'ye ilk ziyaretini bugün gerçekleştiren Macron da konuşmasına, gördüğü sıcak karşılamadan dolayı May'e İngilizce teşekkür ederek başladı. İki ülkenin tarihteki ilişkilerine ve coğrafi yakınlığına dikkat çeken Macron, Brexit'in de bu yakınlığı ve tarihi değiştirmeyeceğini söyledi.

İngiltere'nin aldığı Brexit kararıyla ilgili olarak da Macron, "Brexit kararı beni üzse de İngiltere halkının aldığı karara büyük saygı duyuyorum." ifadesini kullandı. Brexit müzakerelerinin AB'nin belirlediği tek bir müzakereci tarafından yürütüldüğüne işaret eden Macron, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının daha geniş plandaki ilişkileri etkilememesini umduğunun altını çizdi. - Savunma iş birliği İki ülkenin stratejik savunma alanında da ortak bir yaklaşım geliştirmeye ihtiyaç duyduklarını belirten Macron, Brexit'in de bu alanda varılan anlaşmaları etkilemeyeceğini dile getirdi. Macron, İngiltere ve Fransa arasındaki güçlü savunma iş birliğinin Avrupa'daki savunma inisiyatiflerine de olumlu katkı sağlayacağını ifade etti. Fransa'nın Calais kentindeki İngiltere-Fransa sınırıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Macron, iki ülkenin içişleri bakanlarının bugün imzaladıkları Sandhurst Anlaşması ile bu sınırın daha etkin yönetimine yönelik tedbirler alındığını kaydetti. Macron anlaşmanın, ebeveyni olmayan sığınmacı çocukların durumunu da kapsadığını belirterek, bunların dosyalarının inceleme süresinin 6 aydan 25 güne indirileceğini söyledi. Bu sürenin yetişkin sığınmacılar için de 1 aya düşürüleceğini belirten Macron, "Anlaşma, sınır kontrollerinde daha insani bir yaklaşımı temin edecek." dedi.