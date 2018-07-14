Mazgal hırsızlığı MOBESE'ye takıldı

Ankara'nın Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yoldaki mazgalları çalan iki kişi, MOBESE'deki görüntülerin incelenmesiyle yakalandı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi Nene Hatun Caddesi'ndeki mazgalların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeyi gören MOBESE kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, iki şüphelinin yolda araçları bozulmuş gibi davranarak mazgalları çaldıklarını tespit etti.

Plakası tespit edilen araç Aşıkpaşa Mahallesi'nde devriye ekiplerince park halinde bulundu.

Olayda aracı kullanan şüphelinin aynı mahallede kaldığı evi belirleyen ekipler, yaptıkları baskınla Y.Y'yi yakaladı.

Y.Y'nin suç ortağı A.Ş. ise Bağlar Caddesi'nde ekiplerden kaçmak isterken yakalandı.

Karakola götürülen şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

