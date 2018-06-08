Mazgalı olmayan su kanalına düşen 3.5 yaşındaki Esma yaşamını yitirdi
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde oturan 3.5 yaşındaki Esma Kali, misafirliğe gittiği Sarıcan beldesindeki dedesinin evinin yakınındaki parkta oynamaya giderken düştüğü su kanalında yaşamını yitirdi.
Karakoçan ilçesi oturan ve bir parkta çaycılık yapan Fikri Kali’nin üç çocuğundan biri olan 3,5 yaşındaki Esma Kali'yi, annesi Sarıcan beldesinde oturan dedesi Hacı Ramazan Kali’nin evine gönderdi. Dedesinin evine yakın oyun Subaşı mahallesindeki oyun parkına dün oynamaya giden minik Esma, parkının hemen yanında geçen ve üzerinde mazgal bulunmayan su kanalına düştü. Kali, kanaldan çıkmayı başaramazken, akşam Esma'nın eve dönmediğini fark eden dedesi ve baba annesi kendisini ararken, onu su kanalında buldu. Esma'nın morardığını ve nefes almakta zorlandığını gören ailenin Karakoçan Devlet hastanesine kaldırılan minik Esma, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Minik Esma Kali'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından Sarıcan Beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Görüntü Dökümü:
-Oyun parkı ve yanından geçen su kanalı
-Üstü açık olan ve Esma'nın ölümüne neden olan su kanalından görüntüler
-Parktan genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN,(Elazığ),(DHA)-
Görüntüler, dahasondakika telefonuna atıldı
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