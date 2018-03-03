"Mazhar Neye Mazhar?" seyirciyle buluştu

"Oyunda dekor, kostüm gibi her şey siyah beyaz ama siyah beyaz deyince seyirciler dram zannetmesin. Eski Yeşilçam filmlerine bir selam gönderiyoruz da diyebiliriz bu oyunla. Ayrıca eserin Yeşilçam'la ilgili bir çok akrabalıkları var. O kadar ki oyunu sadece siyah beyaz filmler gibi yapmakla kalmadık, ışıkları da değiştirerek film ışıkları kullanıyoruz. Suflörümüz var, 'yak söndür' diye sinema çekimleri sırasında kullanılan tabirleri kullanıyoruz. Bu şekilde devam ediyor oyun."

Oyunu, Yeşilçam komedisi olarak tasarladıklarını ifade eden Alacakaptan, şunları kaydetti:

Alacakaptan, oyunun Mehmet Emin Kazcı tarafından kaleme alındığını belirterek, "Mazhar Neye Mazhar? Kazcı'nın yazdığı ve bizim oynadığımız 3. oyun. Birincisi 28 Şubat'ı anlatıyordu. İkinci oyunu 'Töre Bey'di ve hala oynuyoruz. Mart ayında da sahnelemeye devam edeceğiz." dedi.

Alacakaptan, oyunun konusuna da değinerek, "Sıradan, zengin bir vatandaşın dönüşümünü anlatıyoruz. Kanser olduğunu öğrenince, birden işini gücünü bırakarak namaza başlıyor. Oyunda bundan sonrası da sürprizlerle ilerliyor. Bu oyun adına ayrıca herkese teşekkür borçluyuz. Koza Tiyatro ve Araştırma Kültür Vakfı provalarımız için bize sahnelerini açtı." diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren oyunun prömiyerine, oyunun yazarı Mehmet Emin Kazcı da katıldı.

Tek perdelik oyunda, Alacakaptan'ın yanı sıra Akın Güneş, Kamil Aras Demir, Neslihan Manioğlu, Nurettin Küçüksavcı, Senem Sönmez Arslan ve Ümit Saçlı rol alıyor.

Osman Eriş'in müziklerini hazırladığı oyunun sahne değişimleri sırasında, Ayşe Alacakaptan'ın 1960'lı yıllarda çekilmiş İstanbul görüntülerinden hazırladığı bir seçki ile yazar Ahmet Kara tarafından hazırlanılan 16 mm Yeşilçam filmlerinin fragmanları izlenime sunuldu.