"Mazlum Coğrafyalar, Ümmetin Yetimleri ve Kudüs" konferansı

Mescid'i Aksa'nın dünyanın merkezi olduğunu dile getiren Yıldırım, "Dünyayı kim yönetecek, bunu nereden anlarız? Kudüs'e bakarak anlarız. Kudüs kimin elindeyse dünyayı o yönetir. Tarihte Kudüs Müslümanların elindeyse biz yönetiyorduk. Kudüs turnusol kağıdıdır, mihenk taşıdır, dünya egemenlik sisteminin göstergesidir. Bugün Kudüs'ü kim yönetiyor? Siyonizm." dedi.

Mescid-i Aksa'da namaz kılana kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayan Yıldırım, "Kudüs'e gideceğiz. Niçin Kudüs'e gideceğiz? Doğu Türkistan'ı kurtarmak için Kudüs'e gideceğiz." diye konuştu.

SİVAS (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "İslam bize futbol takımı tutar gibi din ve mezhep tutmayı değil, zalime karşı mazlumun yanında olmayı emrediyor." dedi.

Yıldırım, siyonizmin zulüm, kan, gözyaşı, haksızlık olduğunu dile getirerek, "Karşımızda bir güç var, Müslümanların Mescid-i Aksa'sını yıkmaya çalışıyor. Hristiyanların kilisesini yok etmeye çalışıyor. Onun için siyonizm demek, kötülük demek. Dünyaya işkenceyi ihraç eden, sistematik hale getiren siyonizmin ta kendisidir. Yahudilik başka bir şeydir, siyonizm başka bir şeydir. Ama siyonizme destek veren Yahudiler ve Masonlar da suçun ortağıdır. İslam bize futbol takımı tutar gibi din ve mezhep tutmayı değil, zalime karşı mazlumun yanında olmayı emrediyor." ifadelerini kullandı.

Mazlumun yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini aktaran Yıldırım, Mavi Marmara gibi vicdan konvoyunun da çok iyi işler yaptığını vurguladı.

Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de yürüttüğü operasyonların da Kudüs ile ilgili olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazıları diyor ki buraya neden girildi. Afrin halkının yüzde 95'ine yakını mütedeyyin ve Türkiye'yi çok seven insanlardır. Afrin halkı 1990'ların sonuna kadar medrese kökenli, ilim ehli insanlardı. Afrin'i bilerek işgal ettiler. Onun için şimdi hem buralarda yapılan savaşların hem de Kıbrıs'ta yapılan savaşların hepsi Kudüs ve eteklerinde yapılan savaşlardır. Kudüs ve eteklerinde yapılan savaşlarla toplumun dindarlığı artacaktır. Toplum tekrar Allah'ı ve Peygamberi hatırlayacaktır. Burada bize düşen de herkese ulaşmaktır."