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"Mazlum Coğrafyalar ve Türkiye'nin İşlevi" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 18:16 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Yıldırım: - "Allah, bizden sadece zalime karşı olmamızı istiyor. Yeryüzünün neresinde olursa olsun bir savaşta veya doğal afette zalimlerin kadınlara ve çocuklara yaptıklarının hepsini reddetmek lazım"

NEVŞEHİR (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Allah, bizden sadece zalime karşı olmamızı istiyor. Yeryüzünün neresinde olursa olsun bir savaşta veya doğal afette zalimlerin kadınlara ve çocuklara yaptıklarının hepsini reddetmek lazım." dedi.

Yıldırım, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "Mazlum Coğrafyalar ve Türkiye'nin İşlevi" konferansında, Müslümanların, insanların dinine, diline, ırkına ve mezhebine bakmadan bütün mazlumlar için göz yaşı akıttığını söyledi.

Şu anda Arakan'da yaşayanların Müslüman değil de farklı bir dine mensup olsalar da Müslümanların yine aynı acıyı duyacağını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Çünkü biz şahit ümmetiz. Allah, bizden sadece zalime karşı olmamızı istiyor. Yeryüzünün neresinde olursa olsun bir savaşta veya doğal afette zalimlerin kadınlara ve çocuklara yaptıklarının hepsini reddetmek lazım. Canımızın, kanımızın son damlasına kadar bu zulmü işleyenlerin karşısında durmamız lazım. Şu anda Doğu Türkistan'da aynen Endülüs'te yapıldığı gibi bütün Doğu Türkistan halkı yok edilmek isteniyor. Şu anda Doğu Türkistan'da bir karar alındı. Bunun adına 'Kardeşlik Projesi' dendi. Proje kapsamında her Doğu Türkistanlının evine bir Çinli girebilecek, yani kapıyı kapatamazsın. Kapı açık olacak. İslam dünyasını bu hale getiriyorlar."

Yıldırım, İslam dünyasının son bir kaç yüzyıldır öldürüldüğünü, sürgün edildiğini veya hapse atıldığını vurguladı.

İslam dünyasının bunu yenmek için bir akıl geliştirmesi gerektiğini anlatan Yıldırım, "Birlik oluşturmamız lazım. Gelişim sağlamamız gerekiyor ki bunlardan kurtulmamız lazım. Çünkü biz kurtulmazsak insanlık da batacak. Bu batı ve doğu medeniyetinin kafası, Yecüc Mecüc gibidir. Batı medeniyetinin savaşında 50 milyon insan öldürüldü. Biz ne batı medeniyetiyiz ne de doğu medeniyetiyiz. Biz, şahit bir ümmetiz. Hazreti Adem'den beri geliriz. İyiye ve kötüye şahitlik yaparız. Bu batı ve doğu medeniyetinin arasından biz çekilelim, dünyayı sonuna kadar kana bularlar." diye konuştu.

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İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım Konferans Nevşehir

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