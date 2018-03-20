"Mazlum Coğrafyalar ve Türkiye'nin İşlevi" konferansı

NEVŞEHİR (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Allah, bizden sadece zalime karşı olmamızı istiyor. Yeryüzünün neresinde olursa olsun bir savaşta veya doğal afette zalimlerin kadınlara ve çocuklara yaptıklarının hepsini reddetmek lazım." dedi.

Yıldırım, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "Mazlum Coğrafyalar ve Türkiye'nin İşlevi" konferansında, Müslümanların, insanların dinine, diline, ırkına ve mezhebine bakmadan bütün mazlumlar için göz yaşı akıttığını söyledi.

Şu anda Arakan'da yaşayanların Müslüman değil de farklı bir dine mensup olsalar da Müslümanların yine aynı acıyı duyacağını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Çünkü biz şahit ümmetiz. Allah, bizden sadece zalime karşı olmamızı istiyor. Yeryüzünün neresinde olursa olsun bir savaşta veya doğal afette zalimlerin kadınlara ve çocuklara yaptıklarının hepsini reddetmek lazım. Canımızın, kanımızın son damlasına kadar bu zulmü işleyenlerin karşısında durmamız lazım. Şu anda Doğu Türkistan'da aynen Endülüs'te yapıldığı gibi bütün Doğu Türkistan halkı yok edilmek isteniyor. Şu anda Doğu Türkistan'da bir karar alındı. Bunun adına 'Kardeşlik Projesi' dendi. Proje kapsamında her Doğu Türkistanlının evine bir Çinli girebilecek, yani kapıyı kapatamazsın. Kapı açık olacak. İslam dünyasını bu hale getiriyorlar."