"Mazlum Coğrafyalara Umut Olmak" programı

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün madalya töreninde, gazi olmuş ve Devlet Övünç Madalyası almış bazı kardeşlerimiz yanımıza gelerek dediler ki 'Bu madalyanın asıl hakkını vermek için, ne olur müsaade edin Afrin operasyonunda biz de görev alalım.' Bu vatanın böyle yiğit evlatları olduğu sürece, bizim sırtımızın yere gelmesi asla ve asla mümkün değildir." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından, Arakan, Etiyopya ve Suriye'deki ihtiyaç sahipleri yararına düzenlenen "Mazlum Coğrafyalara Umut Olmak" konulu yardım programında konuşan Bakan Kaya, Türkiye'nin tarihin hiçbir döneminde mazluma sırtını dönmediğini ve mağdura yardım elini uzatmaktan geri durmadığını söyledi.

Türkiye'nin devleti, milleti ve sivil toplum kuruluşlarıyla mazlum coğrafyalara umut olduğunu ve umut olmaya devam edeceğini vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Özellikle son 15 yıldır, nerede bir mazlum varsa hemen oraya yardım elini uzatan bir ülke olduk. Türkiye'nin bugün mazlumlar için kalbi çarpan bir lideri var. Allah, sayın Cumhurbaşkanımıza hayırlı uzun ömürler versin. Allah onu hem başımızdan hem de mazlumların başından eksik etmesin. İnançlarımız, kültürümüz ve değerlerimiz, bizlere hiçbir ayrım yapmaksızın zulme uğrayana ve yardıma muhtaç olana el uzatmayı emreder.Çünkü, bizim medeniyetimiz, bir iyilik medeniyetidir. Ortadoğu'da, Asya ve Afrika'da yaşanan drama sessiz kalmamıştır. Hiçbir çıkar hesabı yapmadan, nerede bir mazlum varsa Türkiye olarak orada olduk ve yardım elimizi uzattık.Uzak yakın demeden, mesafe tanımaksızın kıtaları birbirine bağlayan gönül köprüleri inşa ettik. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde, Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin, zulümden kaçan kadınların, çocukların yükselen feryadını dindirmek için seferber olduk. Arakanlı mağdurların bulundukları mülteci kamplarını bizzat ziyaret ederek, insani yardımları başlattık. Sonrasında Sayın Başbakanımız'la bölgeye yaptığımız ziyaretle de çalışmaları ve yardımlarımızı yerinde inceledik."