"Mazlum Doğan" kod adlı terör zanlısı adliyeye getirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de polisin bir eve düzenlediği baskında terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemi tamamlanan zanlı adliyeye getirildi.

Zanlı H.T'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.

-Olay

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta yaptıkları teknik takip ve araştırma sonrası şehir merkezinde bir eve operasyon düzenlemiş, operasyonda "Mazlum Doğan" kod adını kullanan PKK'lı terörist olduğu iddiasıyla H.T. gözaltına alınmıştı.

