"Mazlum Doğan" kod adlı terör zanlısı adliyeye getirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de polisin bir eve düzenlediği baskında terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemi tamamlanan zanlı adliyeye getirildi.
Zanlı H.T'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.
-Olay
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta yaptıkları teknik takip ve araştırma sonrası şehir merkezinde bir eve operasyon düzenlemiş, operasyonda "Mazlum Doğan" kod adını kullanan PKK'lı terörist olduğu iddiasıyla H.T. gözaltına alınmıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı
Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu
Buraya korkudan kimse yaklaşamıyor! İşte Rusya'nın en vahşi yeri...
Okuyucu Yorumları 0 yorum