HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Mazlumder üyelerinden, Bolu F Tipi Cezaevi önünde 28 Şubat protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 22:26 | Son Güncelleme

BOLU'da, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği tarafından (MAZLUMDER), 28 Şubat mahkumlarının serbest bırakılması talebiyle düzenlenen 'İçeriden Dışarı Özgürlük İftarı' programı kapsamında Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yapıldı.

Mazlumder üyelerinden, Bolu F Tipi Cezaevi önünde 28 Şubat protestosu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği tarafından (MAZLUMDER), 28 Şubat mahkumlarının serbest bırakılması talebiyle düzenlenen 'İçeriden Dışarı Özgürlük İftarı' programı kapsamında Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen MAZLUMDER üyeleri, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu önünde toplandı. Katılımcılar, 'Siyasi yargı kararları iptal edilsin', 'Yeter artık', 'İçeriden dışarı özgürlük iftarı' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Dernek üyeleri, 'İçeriden dışarı özgürlük iftarı' adını verdikleri etkinlik kapsamında cezaevi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan MAZLUMDER İstanbul Şubesi Başkanı Ali Öner, 28 Şubat sürecinin Türkiye'de unutulduğunu, unutulmaya yüz tuttuğunu ifade ederek, "İçeride bulunan her bir mahkumun çeyrek asırlık bir ömrü dört duvar arasında geçti. Bu az bir zaman dilimi değil. Baba olanlar dede oldular, hala torunları ile kucaklaşmadılar. Nişanlı olanlar evlenemediler. Kimi annesini, babasını, abisini kaybetti. Kimi suçlandığı yerde dahi bulunmadı. Ama orada gösterildi." dedi.
Öner, MAZLUMDER olarak başlattıkları bu eylemi her ayın 28'inde unutturmama adına devam ettireceklerini kaydederek, şöyle konuştu:
"Bu genç bedenlerin artık yaşlanmaya yüz tutan bu yüzleri biran önce tekrar yargılanmak üzere serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Geç kalan adaletin adalet olmadığını dillendiriyoruz. Devlet yetkililerinden biran önce bu meseleye eğilmelerini talep ediyoruz. Bunun daha fazla sürdürülmemesi gerekiyor. Bu zulüm devam ettirilmemelidir. Zulüm ile abat olunmaz. Zulüm ile bir yere kadar gelinebilir. Biz bu kardeşlerimizin artık görmezlikten gelinmemesini dillendiriyoruz. İktidardakilere diyoruz ki, eğer 28 Şubat sürecinin bittiğine inanıyorsanız, yargının ve çete mantığı ile hareket eden emniyet mensuplarının işkenceleri sonucu yargılanan ve hayat boyu hapishane duvarları arasında çürütmeye yüz tutan bu kardeşlerimiz yeniden yargılansın. Yargı en azından adil olduğunu göstersin. 28 Şubat sürecinin bittiğini hepimize göstersin." Grup, daha sonra cezaevi önünde iftar yaptı.

FOTOĞRAFLI

Mazlumder üyelerinden, Bolu F Tipi Cezaevi önünde 28 Şubat protestosuMazlumder üyelerinden, Bolu F Tipi Cezaevi önünde 28 Şubat protestosuMazlumder üyelerinden, Bolu F Tipi Cezaevi önünde 28 Şubat protestosuMazlumder üyelerinden, Bolu F Tipi Cezaevi önünde 28 Şubat protestosu

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!
28 Şubat mahkumları için cezaevi önünde açıklama28 Şubat mahkumları için cezaevi önünde açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elazığ'da feci kaza: 5 yaralı

Elazığ'da feci kaza: 5 yaralı

Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

Suriye'de Esad güçleri Rus askerleri tarafından gözaltına alındı

Suriye'de Esad güçleri Rus askerleri tarafından gözaltına alındı

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.