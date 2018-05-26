Mazlumder üyelerinden, Bolu F Tipi Cezaevi önünde 28 Şubat protestosu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği tarafından (MAZLUMDER), 28 Şubat mahkumlarının serbest bırakılması talebiyle düzenlenen 'İçeriden Dışarı Özgürlük İftarı' programı kapsamında Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen MAZLUMDER üyeleri, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu önünde toplandı. Katılımcılar, 'Siyasi yargı kararları iptal edilsin', 'Yeter artık', 'İçeriden dışarı özgürlük iftarı' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Dernek üyeleri, 'İçeriden dışarı özgürlük iftarı' adını verdikleri etkinlik kapsamında cezaevi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan MAZLUMDER İstanbul Şubesi Başkanı Ali Öner, 28 Şubat sürecinin Türkiye'de unutulduğunu, unutulmaya yüz tuttuğunu ifade ederek, "İçeride bulunan her bir mahkumun çeyrek asırlık bir ömrü dört duvar arasında geçti. Bu az bir zaman dilimi değil. Baba olanlar dede oldular, hala torunları ile kucaklaşmadılar. Nişanlı olanlar evlenemediler. Kimi annesini, babasını, abisini kaybetti. Kimi suçlandığı yerde dahi bulunmadı. Ama orada gösterildi." dedi.

Öner, MAZLUMDER olarak başlattıkları bu eylemi her ayın 28'inde unutturmama adına devam ettireceklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu genç bedenlerin artık yaşlanmaya yüz tutan bu yüzleri biran önce tekrar yargılanmak üzere serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Geç kalan adaletin adalet olmadığını dillendiriyoruz. Devlet yetkililerinden biran önce bu meseleye eğilmelerini talep ediyoruz. Bunun daha fazla sürdürülmemesi gerekiyor. Bu zulüm devam ettirilmemelidir. Zulüm ile abat olunmaz. Zulüm ile bir yere kadar gelinebilir. Biz bu kardeşlerimizin artık görmezlikten gelinmemesini dillendiriyoruz. İktidardakilere diyoruz ki, eğer 28 Şubat sürecinin bittiğine inanıyorsanız, yargının ve çete mantığı ile hareket eden emniyet mensuplarının işkenceleri sonucu yargılanan ve hayat boyu hapishane duvarları arasında çürütmeye yüz tutan bu kardeşlerimiz yeniden yargılansın. Yargı en azından adil olduğunu göstersin. 28 Şubat sürecinin bittiğini hepimize göstersin." Grup, daha sonra cezaevi önünde iftar yaptı.