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MAZLUMDER'den "28 Şubat mahkumları" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 21:07 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş: - "28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek, brifingli siyasi yargılamaların yok sayılmasını talep ediyoruz"

SİVAS (AA) - İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek, brifingli siyasi yargılamaların yok sayılmasını talep ettiklerini bildirdi.

MAZLUMDER Kayseri, Adıyaman ve Malatya şubelerinin üyeleri ile mahkum yakınları, 28 Şubat mahkumlarının serbest bırakılması talebiyle Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Taş, aylardır, 28 Şubat mazlumları, Sivas davası mazlumları ve haksız yere cezaevinde yatan tüm mahkumlar için özgürlük talebini dile getirdiklerini söyledi.

Brifingli ve paralel yargı kararlarının iptal edilmesini talep ettiklerini aktaran Taş, af değil, tahliye ve yeniden yargılanma istediklerini ifade etti.

"İçeriden dışarı, özgürlük iftarı" sloganıyla cezaevi önlerinde mahkumlara özgürlük için yeniden bir araya geldiklerini belirten Taş, "28 Şubat mahkumları için yıllar, hükümetler, siyasi iktidarlar, güç odakları, yargı mensupları değişmiş ama mağduriyetlerin giderilmesi noktasında ne yazık ki hiçbir şey değişmemiştir." diye konuştu.

Aradan geçen 21 yıla rağmen 28 Şubat'ın çaldığı hayatların hesabının sorulmadığını savunan Taş, şunları kaydetti:

"20 yılı aşan sürelerle cezaevinde tutulan 600'e yakın mahkum ve bu mahkumların aileleri için darbenin devam ettiğini haykırmak için buradayız. Çocukları babasız, anneleri evlatsız bırakan bu sorunun hemen şimdi çözülmesi gerekmektedir. Unutulmasın ki mazlumların ahı, bütün siyasi hesapları ve matematik hesaplarını alt üst edecek bir güce sahiptir. 28 Şubat süreci binlerce insanın hayatını kararttı. Bu sürecin tüm aktörlerinin açığa çıkartılarak bunlardan yaptıklarının hesabının sorulmasını bekliyoruz. 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek, brifingli siyasi yargılamaların yok sayılmasını talep ediyoruz."

Açıklamanın ardından grup, iftar yaptı.

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