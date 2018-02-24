Mazot desteği çiftçileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını devletin ödeyeceği müjdesini vermesinin ardından Muşlu çiftçiler büyük umut içerisine girdi. Külliye’deki çiftçilerle buluşmasında müjdeyi veren Erdoğan, çiftçilerin büyük umudu oldu. Muş’ta geçimini tarım ile sağlayan çiftçiler, Cumhurbaşkanı Edoğan’ın mazot maliyetinin yarısını devletin ödeyeceği açıklamasıyla büyük sevince boğuldu. Mazottaki yüksek maliyet nedeniyle çiftçiliğin bitme aşamasına geldiğini ifade eden çiftçiler, artık daha fazla alanı değerlendirilebileceklerini söylediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesinin ardından açıklamalarda bulunan Muşlu çiftçi Haluk Dizdaroğlu, dededen, babadan kalma çiftçilik işi ile uğraştıklarını söyledi. Mazot ve gübre fiyatlarının fazla olması nedeniyle tarlaların bir kısmını ekemediklerini ifade eden Dizdaroğlu, "Gübre ve mazot çok pahalı. Mazotun litre fiyatı 5 TL 300 kuruş civarında bir maliyeti var. Cumhurbaşkanımızın açıkladığına göre yüzde 50’si bize destek olarak verilirse biz bu konuda daha iyi ve daha verim sağlarız, daha belli bir seviyeye geliriz. Şimdi gübre, mazot pahalı olduğu için biz ekim ve dikimi normal yapamıyoruz" dedi.

"Pahalı mazot nedeniyle 3 bin dönüm arazimin yarısını ekebiliyorum"

3 bin dönüm civarında arazisi olduğunu ifade eden Dizdaroğlu, "Mazot ve gübrenin pahalı oluşu nedeniyle 4-5 yıl oldu bu arazinin ancak yarısını ekebiliyorum, onun dışındaki alanı kullanamıyorum. Sebebine gelince mazot ve gübre pahalı olduğu için çiftçilikten yavaş yavaş soğumaya başladık. Tam kapasiteyle çalışamıyoruz, çünkü maddi gücümüz yok. Mazotu veresiye alamıyoruz, mazotu peşin para ile almamız lazım oda gücümüzü aşıyor. Bu müjde de çok güzel bir olay. Vatandaşın elindeki çiftçi kayıt sistemine göre uygulama yapılacak. Burada hile olayı da olmaz. Yani benim elimde 3 bin dönüm yer varsa ona göre mazot, gübre desteğini verdiği zaman bir minibüsçü, taksici gelip de bu mazotu alamaz. Çiftçi kayıt sistemine göre bu mazot verildiği zaman çiftçi bunu kullanır. Bu uygulama gelirse Türkiye’de çiftçilik belli bir seviyeye gelir. Şu anda elimde 3 tane traktörüm, ekipmanım, her şeyim var" ifadelerini kullandı.

"Mazot, gübre ucuzlarsa hayvancılıkta üst seviyeye gelir"

Mazot ve gübrenin ucuzlaması durumunda hayvancılığında üst seviyeye çıkacağını anımsatan Dizdaroğlu, "Biz yoncayı mazot ile kaldırıyoruz. Traktör yoncayı biçiyor, patosunu, silajını yapıyor. Ne oluyor? O zaman mazot gidiyor. Bu nedenle hayvancılıkta da bir gerileme oldu. Mazot, gübre pahalı olduğu için bugün hayvancılık sektörü belli bir gerileme içinde. 250 kapasiteli ahırlarım var içerisinde 20 tane hayvan var. Eskiden bu ahırlarımızın tamamı doluydu" diye konuştu.