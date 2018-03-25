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Mazot fiyatları artınca tarlaların yükü hayvanlara kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 10:13 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde mazot fiyatlarındaki artış nedeniyle traktörlerini kullanmayan çiftçiler, tarlalarını hayvanlarla sürüyor.

Mazot fiyatları artınca tarlaların yükü hayvanlara kaldı

Mardin’in Midyat ilçesinde mazot fiyatlarındaki artış nedeniyle traktörlerini kullanmayan çiftçiler, tarlalarını hayvanlarla sürüyor. Mazot fiyatlarındaki artış nedeniyle tarlalarını traktörle sürmeleri durumunda girdi fiyatlarının arttığını savunan çiftçiler, bu nedenle işlerini at ve insan gücüyle yaptıklarını ifade etti.
Midyat’ta bazı çiftçiler, mazot fiyatlarının artması nedeniyle traktörlerini bağladı. Bu nedenle de tarlaların yükü hayvanlara kaldı. İlçede bazı çiftçiler, mazot fiyatlarından kurtulmak için tarlalarını hayvanlarla sürmeye başladı. Çiftçilerden Bilal Kurnaz, tarlalarını kendilerinin ve hayvanların sürdüğünü belirterek, “Burada karpuz, kavun, buğday, arpa gibi şeyler ekiyoruz. Biraz kazanç elde edebilmek için de tarlaları hayvanlarla sürüyoruz. Traktörle tarlalarımızı sürdüğümüz zaman mazot fiyatları çok yüksek olduğu için kazanç elde edemiyoruz” dedi.
Zeki Doğan ise, “Yeşeren otların ölmemesi ve toprağın hava alması için tarlalarımızı sürüyoruz. Ancak mazot fiyatı yüksek olduğu için traktörle çift sürdüğümüz zaman kazanç elde edemeyiz hatta zarara gireriz. Bu nedenle tarlaları hayvanlarla sürüyoruz” diye konuştu.

Mazot fiyatları artınca tarlaların yükü hayvanlara kaldı

Mazot fiyatları artınca tarlaların yükü hayvanlara kaldı

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