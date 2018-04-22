HABER

Mazot zammı çiftçiyi karasabana geri döndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 17:24 | Son Güncelleme

 BİNGÖL'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı Köyü İbiş mezrasında yaşayan çiftçiler, bu yıl mazota gelen zam nedeniyle tarlalarını  karasabanla sürmeye başladıklarını söyledi.  İlçeye bağlı Elmalı köyü İbiş mezrasındaki çiftçiler, tarlalarını ilkel yollarla kara sabanla çift sürerek ekmeye başladı.

Serkan BİNGÖL/YEDİSU (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı Köyü İbiş mezrasında yaşayan çiftçiler, bu yıl mazota gelen zam nedeniyle tarlalarını karasabanla sürmeye başladıklarını söyledi.

İlçeye bağlı Elmalı köyü İbiş mezrasındaki çiftçiler, tarlalarını ilkel yollarla kara sabanla çift sürerek ekmeye başladı. Daha önce dönümünü traktörle 35-40 liraya sürdürdüklerini belirten çiftçiler, mazot fiyatındaki artış nedeniyle bunun 60 liraya çıktığını ifade etti. Bölgeye has Yedisu kuru fasulyesini de ekiminin artık yeterince yapılmadığını kaydeden çiftçiler, mazota zammın devam etmesi halinde çiftçiliğin biteceğini öne sürdü.

İbiş mezrasında kuru fasulye ile mısır ekerek ailesinin geçimini sağlayan İlyas Alevi (41), son akaryakıt zammından sonra tarlasını at ve öküzlerle sürdürmek zorunda kaldığını söyledi. Alevi, "Mazot pahalılığı, özellikle bizim gibi hayatlarını çiftçilikle devam ettiren vatandaşları olumsuz etkiledi. Mazot aldı başını gitti. Ne tarla sürebiliyoruz, nede ekin ekebiliyoruz. İlçemizdeki çiftçilerin çoğu pahalılıktan dolayı tarlalarını artık sürmüyor. İki yıl önce traktör kiralıyorduk ve tarlalarımızı rahatlıkla sürerek kuru fasulye ekip, biçiyorduk. Mazot altı liraya yaklaşmış, traktörcüler de fiyatlarını yükselterek zam yaptı. Dönümü 60 liraya sürülüyor. Bu fiyatla tarla süremiyoruz. Çünkü, bu fiyata tarlayı sürersek geçen yıl kilosunu 10 liraya sattığımız fasulyeleri bu yıl 18 liraya satmak zorunda kalacağız. Bu fiyatlarla kimse fasulye almaz, ürümüz elimizde şişer ve alıcı bulamaz. Meşhur fasulyelerimiz artık yok olma tehlikesi ile baş başa kaldı" diye konuştu.

Mezrada 46 dönüm arazisi bulunan Mahmut Kaldı (52) ise, "Mazotun fiyatını görüyorsunuz. Her geçen gün fiyatlar almış başını gidiyor. Devletin verdiği destekler yeterli değil, tarlalarımızı bu şartlarda ekemiyoruz. Bu yaşıma gelmişim, gidip ekim gücü olanların yanında işçi olarak çalışıyorum" dedi.

Traktörü bulunan Engin Adıbelli (43) ise bazı çiftçilerin karasabana dönüş yaptığını belirterek, "Ben 10 yıldır bu ilçede traktörcüyüm. İlçemizde meşhur Yedisu kuru fasulyesi ekilip biçiliyor. Yıllardır köylülerin tarlalarını sürüyorum ama mazot pahalılığı almış başını gidiyor. Geçtiğimiz yıl dönümünü 35-40 liraya sürdüğümüz tarlaları bu yıl 60 liraya sürüyoruz. Bu fiyatlarla çiftçiler zarar ediyor" şeklinde konuştu.

Oktay Vural MHP'den istifa mı etti? Açıklama geldiOktay Vural MHP'den istifa mı etti? Açıklama geldi
Akşener'den olay anket iddiası! Sandıkları koruyun mesajıAkşener'den olay anket iddiası! Sandıkları koruyun mesajı
Dost bildiği arkadaşı saldırdı!Dost bildiği arkadaşı saldırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Emekli maaşında iyileştirmeye dört farklı formül

Emekli maaşında iyileştirmeye dört farklı formül

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

İlginizi Çekebilir

TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti

TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme

Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: İstihbarat doğru çıkarsa adım atacağız

Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: İstihbarat doğru çıkarsa adım atacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Engelli çocukların 23 Nisan’ı kutlandı

Engelli çocukların 23 Nisan’ı kutlandı

Mülteci çocukların 23 Nisan sevinci

Mülteci çocukların 23 Nisan sevinci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.