MCBÜ Muradiye Yerleşkesi Yunusemre ile ağaçlandırıldı

Yunusemre Belediyesi, Manisa Celal Bayar Ünversitesi (MCBÜ) ve ÇEVKOR Çevre Koruma Dergisi’nin katkılarıyla MCBÜ Muradiye Yerleşkesi’nde bin adet sedir ve çam fidanı dikildi.

"Yemyeşil Bir Yunusemre" sloganıyla ilçede ağaçlandırma seferberliği başlatan Yunusemre Belediyesi, ağaç dikim çalışmalarına devam ediyor. Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla CBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi’nde bin fidan toprakla buluşturuldu. Yerleşkede gerçekleştirilen fidan dikim törenine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi, rektör yardımcıları ve akademisyenler katıldı. Törende konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bugüne kadar 10 binlerce fidanı toprakla buluşturduklarını kaydederek, “Belediye olarak ağaç dikim çalışmalarımız, ilçemizin tüm noktalarında sürüyor. Şimdi de binlerce öğrencimizin eğitim gördüğü üniversitemizin Muradiye yerleşkesini ağaçlandırıyor; bin adet sedir ve çam fidanını toprakla buluşturuyoruz. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi ise konuşmasında Yunusemre Belediyesinin üniversiteye her anlamda destek olduğunu ifade ederek, “Bugüne kadar Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin katkılarıyla üniversitemizde binlerce ağaç dikildi. Bugün de bin adet fidanın dikimi yapılıyor” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından ağaç dikimi gerçekleştirildi. ÇEVKOR Çevre Koruma Dergisi tarafından Çevrenin Korunması ve Güzelleştirilmesi adına yaptığı katkılardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye plaket verildi.