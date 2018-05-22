McGurk seçime itiraz eden Kürt siyasi parti yetkilileriyle bir araya geldi

SÜLEYMANİYE (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ve beraberindeki heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 12 Mayıs genel seçimlerine hile karıştırıldığını iddia edip, seçimlerin tekrarını talep eden 4 siyasi partinin yetkilileriyle bir araya geldi.

McGurk, Süleymaniye kentindeki Goran (Değişim) Hareketi'nin parti merkezinde, Demokrasi ve Adalet için Koalisyon, Kürdistan İslami Birlik Partisi ve İslami Toplum Partisi yetkilileriyle 4'lü ortak bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD'li üst düzey yetkililerin 4 siyasi parti ile yaptığı görüşmenin ardından, Goran Hareketi Dışilişkiler Sorumlusu Hoşyar Ömer düzenlediği basın toplantında, "Seçim sonuçlarına itiraz eden 4 siyasi parti, aynı tavrı sergilemeye devam edip açıklanan seçim sonuçlarını kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin iptali ve tekrardan yapılması için Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna dilekçe verdiklerini ve kararlarından geri adım atmayacaklarını dile getiren Ömer, seçimlerde yapılan sahtekarlıktan tüm IKBY halkının açık bir şekilde haberdar olduğunu söyledi.