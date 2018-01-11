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MDOB "Maskeli Balo" operasını sahneleyecek

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 15:33 | Son Güncelleme 23 dakika önce

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "Maskeli Balo" eserini sahneye taşıyacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 13 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Maskeli Balo" operasının Mersin prömiyeri gerçekleştirilecek.

Dünya prömiyeri 1859'da Roma Apollo Tiyatrosu'nda, Türkiye prömiyeri 1947'de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde yapılan "Maskeli Balo", Mersin'de sanatseverlerle buluşacak.

Eserin orkestra yönetmenliğini Alexandru Samuil, sahne yönetmenliğini Yiğit Günsoy yaparken, dekor ve kostüm tasarımını Gülden Sayıl, koreografisini Kürşat Kılıç, ışık tasarımını Tarı Deniz, orkestra yönetmen yardımcılığını ise Öner Özcan üstlendi.

Librettosu Antonio Somma tarafından yazılan eserin konusu ise şu şekilde:

"Boston Valisi Riccardo, yakın dostlarının ve gizli düşmanlarının da katılacağı bir maskeli balo düzenler. Maskeli Balo listesinde yakın dostu Renato'nun eşi, büyük aşk beslediği Amelia da vardır.Aşk ve gururun savaşı maskeli balo, Vali Riccardo'nun en yakın dostu Renato tarafından öldürülmesiyle son bulur."

(AA)

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