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MDTO’da Lokmanoğlu yeniden başkan

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 12:59 | Son Güncelleme

Mersin Deniz Ticaret Odası’nda (MDTO) yapılan seçimlerde başkanlığa Cihat Lokmanoğlu yeniden seçilirken, Meclis Başkanlığına Levent Dipçin getirildiMDTO’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel deniz ticaret odası olan MDTO’da organ seçimleri tamamlandı.

MDTO’da Lokmanoğlu yeniden başkan

Mersin Deniz Ticaret Odası’nda (MDTO) yapılan seçimlerde başkanlığa Cihat Lokmanoğlu yeniden seçilirken, Meclis Başkanlığına Levent Dipçin getirildi
MDTO’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel deniz ticaret odası olan MDTO’da organ seçimleri tamamlandı. Geçen hafta yapılan seçimin ilk aşamasında, MDTO’nun 20 meclis üyesi belirlendi. Seçimin son gününde ise MDTO Meclisi, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerini, TOBB delegelerini ve disiplin kurulunu seçti. Daha sonra en yaşlı üye Atahan Çukurova başkanlığında toplanan MDTO Meclisi, başkan ve başkanvekili ile katip üyeyi belirledi.
Seçimler sonunda MDTO Yönetim Kurulu Başkanlığına Cihat Lokmanoğlu yeniden seçilirken, Jozef Atat, Atahan Çukurova, İskender Butros, Bedi Canatan, Mişel Şaşati ve Özcan Barut da yönetim kurulu üyesi oldular.
Mersin Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanlığına ise Levent Dipçin, Başkanvekilliğine Filip Tahinci, Katip Üyeliğe Ayla Harp oybirliğiyle seçildi.
Lokmanoğlu, 29 yıl önce kurulan odanın, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sektörün sorunları ve gelişmesi için çaba göstereceğini ve Mersin ile ilgili her türlü sorunun çözümüne destek olacaklarını söyledi. Lokmanoğlu, “Odamız, her zaman olduğu gibi görevinin bilincinde olarak denizcilik eğitimine çok önem vermektedir. Geçmişte MDTO Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’ni yapmıştık. Şimdi sırada Denizcilik Fakültesi var. Mersin Üniversitesi bünyesinde kurulan ve halen fiziki bir mekanı olmayan Denizcilik Fakültesi binası, odamız tarafından yapılacaktır. En geç mayıs ayı içinde inşaatın temelini atıp, kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Eğitim, Türkiye’nin olmazsa olmaz önceliğidir" dedi.
MDTO’nun TOBB delegeleri ise doğal delege Cihat Lokmanoğlu dışında, Levent Dipçin, Jozef Atat, Atahan Çukurova, Filip Tahinci, İskender Butros, Mişel Şaşati, Bekir Yıldız, Ayla Harp, Özcan Barut, Bedi Canatan ve Ali Küçük’ den oluştu.

MDTO’da Lokmanoğlu yeniden başkan

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