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MEB Bakanı Selçuk: Bu işin basit bir memuriyet olmadığını fark edin

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 13:27 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada, "Öğretmenlik mesleği fedakârlık, özveri mesleğidir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada, "Öğretmenlik mesleği fedakârlık, özveri mesleğidir. Konfor arıyorsanız bu meslek uygun değil. Öğretmenin her zaman huzursuz olması gerekir. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Bu işin basit bir memuriyet olmadığını fark edin" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması törenine katıldı.

"Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor" diyen Selçuk, "21. yüzyılın beklentisine cevap vermemiz çok önemli. Kıyasıya rekabet var dünyada. Öğretmenlik mesleği fedakârlık, özveri mesleğidir. Konfor arıyorsanız bu meslek uygun değil. Bitkin düşmüyorsanız gerçekten hakkını vermediğiniz şüphesine ihtiyacınız olabilir. Öğretmenin her zaman huzursuz olması gerekir. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Şu anda sizin yerinizde olmayı çok isterdim. Öğretmenlik heyecanı farklı bir şey. Yapacağınız işlerle ilgili olarak bizim güvencemiz siz, sizin güvenceniz biziz" açıklamasında bulundu.

“BU İŞİN BASİT BİR MEMURİYET OLMADIĞINI FARK EDİN”

Öğretmenlik mesleğinin ‘basit bir memuriyet’ olmadığını ifade eden Selçuk, “Bu işin basit bir memuriyet olmadığını fark edin. Bu yıl bütçe imkânları çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirebiliyoruz. Bu konuda elimden gelen çabanın fazlasını göstererek bu sayının artması için çaba içerisinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Umut güzeldir ama umut tacirliği iyi bir şey değildir. Bu konuda ne gerekiyorsa her türlü enerjimizi harcayacağız” diye konuştu.

Görüntü dökümü

-Selçuk’un konuşması

-Kura çekimi

-Detaylar

Hakime TORUN /ANKARA (DHA)

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