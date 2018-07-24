MEB Bakanı Selçuk: Bu işin basit bir memuriyet olmadığını fark edin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada, "Öğretmenlik mesleği fedakârlık, özveri mesleğidir. Konfor arıyorsanız bu meslek uygun değil. Öğretmenin her zaman huzursuz olması gerekir. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Bu işin basit bir memuriyet olmadığını fark edin" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması törenine katıldı.

"Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor" diyen Selçuk, "21. yüzyılın beklentisine cevap vermemiz çok önemli. Kıyasıya rekabet var dünyada. Öğretmenlik mesleği fedakârlık, özveri mesleğidir. Konfor arıyorsanız bu meslek uygun değil. Bitkin düşmüyorsanız gerçekten hakkını vermediğiniz şüphesine ihtiyacınız olabilir. Öğretmenin her zaman huzursuz olması gerekir. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Şu anda sizin yerinizde olmayı çok isterdim. Öğretmenlik heyecanı farklı bir şey. Yapacağınız işlerle ilgili olarak bizim güvencemiz siz, sizin güvenceniz biziz" açıklamasında bulundu.