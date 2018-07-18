MEB, Bursluluk Sınavı sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
MEB Basın Birimi'nden alınan bilgiye göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS'ye giren 1 milyon 27 bin 96 öğrenciden 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.
Bursluluğa hak kazanan öğrencilerden 3 bin 500'ünü öğretmen çocuğu, 3 bin 603'ünü kanunlarla özel hak tanınanlar, 3 bin 500'ünü bulunduğu yerde okul olmayan öğrenciler, 59 bin 397'sını ise "diğer" kontenjan oluşturdu.
Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak.
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