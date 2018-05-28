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MEB'den sınav duyurusu: Liseye geçiş sınavı için ek başvuru süresi bugün! (Eokul giriş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 10:06 | Son Güncelleme

MEB'den merkezi sınav ile ilgili ek başvuru süresi açıklaması geldi. Sınavla alım yapacak orta öğretim kurumlarına yönelik olarak yapılacak merkezi liseye geçiş sınavı için MEB, bugün yani 28 Mayıs için ek başvuru süresi tanıdı. Peki başvuru nasıl yapılacak? İşte Eokul girişi ve sınav başvuru ile ilgili detaylar...

MEB'den sınav duyurusu: Liseye geçiş sınavı için ek başvuru süresi bugün! (Eokul giriş)

MEB'den bu sene ilk defa yeni ssitem ile liseye yani orta öğretime geçiş yapacak öğrenciler için kritik bir açıklama geldi. Merkezi sınav ile öğrenci alacak okullar için başvuru dönemi sona ermişti ama MEB, yoğun istek nedeniyle bugün için bir ek başvuru süresi tanıdığını ilan etti. Buna göre öğrennciler bugün yani 28 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'dan 16.00'ya kadar merkezi liseye geçiş sınavı için başvuru yapabilecekler.

MERKEZİ SINAV BAŞVURSUU E-OKUL ÜZERİNDEN

MEB'in açıklamasına göre öğrenciler e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirecekler. Sınav giriş belgeleri de 30 Mayıs Çarşamba günü gene e-okul sistemi üzerinden yayımlanacak. Öğrenciilerin sınava girerken bu belgenin çıktısını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Ayrıca bu belgeler ile öğrencilerin sınava girecekleri yerler de belli olacak. Aşağıdaki bağlantıdan e-okul giriş sayfasına direkt olarak erişebilirsinzi.

E-okul üzerinden Merkezi sınav başvurusu için tıklayınız

MERKEZİ SINAV KILAVUZU:

Merkezi sınav ile öğrenci alacak okulların listesine ve başvuru işlemleri ile ilgili detaylara aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz kılavuzdan erişebilirsiniz.

2018 Merkezi Sınav Başvuru kılavuzu için tıklayınız

MERKEZİ SINAV NASIL OLACAK?

Sınav 8. sınıf öğretim programları temel alınarak hazırlanacak ve iki bölüm halinde uygulanacak. İlk bölümde 50 soruluk sözel alan için 75 dakika, ikinci bölümde ise 40 soruluk sayısal alan için 60 dakika süre tanınacak.

Sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir.

2 Haziran 2018 Cumartesi günü öğrenciler birinci bölüme 09.30'da , ikinci bölüme ise 11.30'da başlayacaklar.

MERKEZİ SINAV SORU DAĞILIMI

SÖZEL BÖLÜM:

Alt Testler Soru Sayısı
Türkçe 20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
Yabancı Dil 10
Toplam 50

SAYISAL BÖLÜM:

Alt Testler Soru Sayısı
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Toplam 40

MEB'İN DUYURUSUNUN TAM METNİ:

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavı 2 Haziran tarihinde yapılacaktır. Zorunlu olmayan ve isteyen öğrencilerin katılabileceği bu sınav 8’inci sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Ancak sınav başvurusu yapmak istediği halde herhangi bir nedenle başvurusu gerçekleştirilemeyen öğrencilerin talebi üzerine bu öğrencilerimiz, bugün (28 Mayıs 2018 Pazartesi) saat 10.00 ile 16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvurularını yapabilecektir.

Öğrencilerimiz sınav giriş belgelerini 30 Mayıs Çarşamba gününden itibaren e-okul sistemi üzerinden alabilecektir.

Tüm öğrencilerimize sınavda başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi sınav takvimine göre sonuçlar 22 Haziran 2018'de ilan edilecek. Öğrenciler sonuçları MEB'in resmi sitesinden ve e-okul üzerinden öğrenebilecekler.

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