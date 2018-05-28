MEB'den sınav duyurusu: Liseye geçiş sınavı için ek başvuru süresi bugün! (Eokul giriş)

MEB'den bu sene ilk defa yeni ssitem ile liseye yani orta öğretime geçiş yapacak öğrenciler için kritik bir açıklama geldi. Merkezi sınav ile öğrenci alacak okullar için başvuru dönemi sona ermişti ama MEB, yoğun istek nedeniyle bugün için bir ek başvuru süresi tanıdığını ilan etti. Buna göre öğrennciler bugün yani 28 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'dan 16.00'ya kadar merkezi liseye geçiş sınavı için başvuru yapabilecekler.

MERKEZİ SINAV BAŞVURSUU E-OKUL ÜZERİNDEN

MEB'in açıklamasına göre öğrenciler e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirecekler. Sınav giriş belgeleri de 30 Mayıs Çarşamba günü gene e-okul sistemi üzerinden yayımlanacak. Öğrenciilerin sınava girerken bu belgenin çıktısını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Ayrıca bu belgeler ile öğrencilerin sınava girecekleri yerler de belli olacak. Aşağıdaki bağlantıdan e-okul giriş sayfasına direkt olarak erişebilirsinzi.

E-okul üzerinden Merkezi sınav başvurusu için tıklayınız

MERKEZİ SINAV KILAVUZU:

Merkezi sınav ile öğrenci alacak okulların listesine ve başvuru işlemleri ile ilgili detaylara aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz kılavuzdan erişebilirsiniz.