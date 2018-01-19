MEB kitabı: Allah doktor olalım diye göndermedi

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz – Peygamberimizden Dini Hikâyeler” adı altında okullar için hazırladığı kitapta bir cinsel istismar öyküsünün anlatılması tepki çekmişti. Kitabın diğer bölümlerinin şeriat rejimi ve cihat propagandasıyla dolu olduğu anlaşıldı.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre bakanlığın okullarda dağıtılmasına izin verdiği kitapla ilgili Eğitim-Sen’in incelemesinde ortaya çıkan bazı ifadeler şöyle:

– Osmanlı’yı yıktılar yerine bir şey ikame olmadı…Avrupalı müsteşrikler, Avrupalı şarkiyatçılar, Avrupalı papaz bozuntuları! Onların işleri güçleri, hadis-i şerifi devreden çıkarmaya çalışmaktır. Hadis-i şerif olmasa rahat edecekler. O zaman Müslümanların hepsini aldatabilirler. Mesela; “Kadın erkek beraber oturabilir, içki içer, kumar oynar” der, herkesi kandırmaya müsait görür. Çünkü anayasada olmadığı için aldatılabilir ama hadis-i şerif Müslümanı Müslüman yapıyor.”

– Şeriat din demek. Dindar olan bir insan ona karşı olamaz. Bir Müslüman şeriata karşıyım diyemez. Bir kısım Aleviler Avustralya’da toplantılar yapmış, Sidney radyosundan konuşmuşlar, şeriata vurmuş, aleyhinde konuşmuşlar. Böyle şey olur mu? Demek ki onlar Alevilik perdesi altında ateist.