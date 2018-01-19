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MEB kitabı: Allah doktor olalım diye göndermedi

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 10:59 | Son Güncelleme 9 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çocuklara dağıtılmasına izin verdiği kitapta Alevilere hakaret edildiği ve günümüz yaşamının “cehennemlik” sayıldığı yönünde ifadeler ortaya çıktı.

MEB kitabı: Allah doktor olalım diye göndermedi

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz – Peygamberimizden Dini Hikâyeler” adı altında okullar için hazırladığı kitapta bir cinsel istismar öyküsünün anlatılması tepki çekmişti. Kitabın diğer bölümlerinin şeriat rejimi ve cihat propagandasıyla dolu olduğu anlaşıldı.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre bakanlığın okullarda dağıtılmasına izin verdiği kitapla ilgili Eğitim-Sen’in incelemesinde ortaya çıkan bazı ifadeler şöyle:

– Osmanlı’yı yıktılar yerine bir şey ikame olmadı…Avrupalı müsteşrikler, Avrupalı şarkiyatçılar, Avrupalı papaz bozuntuları! Onların işleri güçleri, hadis-i şerifi devreden çıkarmaya çalışmaktır. Hadis-i şerif olmasa rahat edecekler. O zaman Müslümanların hepsini aldatabilirler. Mesela; “Kadın erkek beraber oturabilir, içki içer, kumar oynar” der, herkesi kandırmaya müsait görür. Çünkü anayasada olmadığı için aldatılabilir ama hadis-i şerif Müslümanı Müslüman yapıyor.”

– Şeriat din demek. Dindar olan bir insan ona karşı olamaz. Bir Müslüman şeriata karşıyım diyemez. Bir kısım Aleviler Avustralya’da toplantılar yapmış, Sidney radyosundan konuşmuşlar, şeriata vurmuş, aleyhinde konuşmuşlar. Böyle şey olur mu? Demek ki onlar Alevilik perdesi altında ateist.

– Bizi Allah doktor olalım diye dünyaya göndermedi. Ziraatçı olalım diye de dünyaya göndermedi. Allah hepimizi kendi dinine hizmet etmekle vazifeli kıldı.

– Bütün Müslümanların en başta gelen, en kıymetli, en şerefli hizmeti cihattır.

– Bir git bakalım Kadıköy tarafına… Bir Adalar vapuruna bin. Millet çıplak geziyor, çıplaklar kulübü var, plajlar var. Şimdi bizim içimizden al bir İngilizi koy karşına, al bir Fransızı koy karşına. Bil bakalım hangisi Türk? Anlamak mümkün değil. Saç aynı, zibidi pantolon aynı, tavır aynı, yüz aynı, her şey aynı…

Kitapta geçen hafta ortaya çıkan cinsel istismar hikayesinde de şöyle deniyordu: “Amcamın güzel bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona yaklaşmak istedim. Ama bana yüz vermedi. Bir süre sonra kıtlık oldu. Amcamın kızı bana geldi. Açlık ve yoksulluk içinde olduklarını söyledi ve benden yardım istedi. Ona, kendisini bana teslim etmesi karşılığında yüz yirmi altın verdim. Kabul etmek zorunda kaldı. Arzuma kavuşacağım sırada bana: Allah’tan kork! Allah’ın yasakladığı şekilde bana sahip olma, dedi. Ben de bu sözle kendime geldim ve ona yaklaşmadım.”

Çalışma kitabında 'kutup ayılı' karikatür: Tepkiler çığ gibi!
MEB'in ders kitabı: Bekarlık sultanlık değil, ateistle evlenmeyin
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Anahtar Kelimeler:
SKANDAL meb

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Akp nin iğrenç zihniyeti.Saklasalarda bir taraflardan sürekli sızıyor. AKP gitsede eğitim sistemimiz düzelse
@muratfitil tabii canım akp den önce çok düzgündü zaten eğitim sistemi. ben o dönemin sisteminde okuyup büyüdüm. şimdiye laf ediyorsunuz ama o dönem de b.k gibiydi eğitim sistemi!!
eğitim sistemini bozarak nesilleri kaybetmemize neden oluyorlar islamiyet herzaman çalışmak insanlara yardım ve hizmet edilmesini ister islamiyeti gerici zihniyet gibi göstermeye çalışanlar yahudi uşaklarıdır yahudi uşakları fitne fesat yaparak tarikatları elegeçirerek islamiyeti farklı göstermeye çalışmaktadır...
Doktor olalım diye göndermemiş... asıl bu kitabı hazırlayıp dağıtanlar siyonizmin uşaklığını yapıyor, islamiyet bumudur, siz kendinize düşnmeyen üretmeyen sadece sözde dini liderlere biad eden nesil yetiştirmeye çalışıyosunuz, bilimle uğraşma tıpla uğraşma teknoloji ile uğraşma sadece cihat et böyle bir müslümanlık olabilirmi cahil pislikler, dinini de yaşa bu dünyada da bi işe yara, sonra gevur ilaç üretir yok içinde domuz varmıymış, yahudinin kurduğu sosyal medyada israili kına, salakmısınız siz
Milli eğitim sitematik bir şekilde çökertiliyor. Ya danışmanlar hain ya çökertenler. Ey devlet büyükleri büyülenmişçesine bu ülkenin aleyhine olan bir takım işlere onay veriyorsunuz. Lütfen bu kıyımı durdurun . Ey Türk milleti bu okullara güvenme ne öğretiyorlar araştır doğrusunu sen öğret yoksa yüz seneye yok olacaksın.
KURANDAN BAŞKA BİR REHBER YOK..AÇIN OKUYUN ALLAHIN EMİRLERİNİ..BİZ SİZE ANLAYASINIZ DİYE EKSİKSİZ İNDİRDİK DİYOR..İKTA..OKU DİYOR..GERİSİ FASA FİSO..KURANDAN BAŞKASI YALANDAN VE ŞİRK TEN İBARET..
........Arzuma kavuşacağım sırada bana: Allah’tan kork! Allah’ın yasakladığı şekilde bana sahip olma, dedi. Ben de bu sözle kendime geldim ve ona yaklaşmadım.” Şimdi buradaki ana fikir ne, ensest ilişkilerin yanlış olduğu Allah'ın yasakladığınımı anlatılıyor. Ben şahsen öyle anlamadım,benim anladığım bana yaklaşabilirsin ama Allahın yasakladığı şekilde değil Yani benim fakirliğimden faydalanarak, paranla bana sahip olma, önce kalbimi kazan der gibi. Yoksa ben mi yanlış anladım.
amca kızı ile evlenmek ensest ilişki değildir amca yeğen olsa öyleydi dayı kızı amca kızı nikah düşer ve yanında tesettürlü bulunulması gerekir
amca kızı ensest değil amca yeğen olsa öyle olurdu
islam ne diyorsa o başka kural kaide tanımam.
BIRAKIN BU GAZ VERME EYLEMLERİNİ..ARTIK NE ALEVİ NE SÜNNİ AYRI DEYİLDİR..AKRABALIK VAR ÇOĞUNUN ARASINDA SİZ DAHA ÇOK UĞRAŞIRSINIZ ALEVİ KARDEŞLERİMİZİ KIŞKIRTMAYA..BAŞKA OYUNLAR BULUN KENDİNİZE..MESELA ABD NİN ŞEKERİNİ YALAYANLARI YAZIN..BU ÜLKE HEPİMİZİN,BU YÜZDEN HERKES İNANCINI DİLEDİĞİ GİBİ YAŞAR..
Allah aşkına söyle nerenle okudun yazıyı, ya da okudun mu?
@yilmaz_1972_teoyi gazlama falan yok,senin dediğin gibi de kimse rahatça inancını yasayamiyor,insanlar vergisini veriyor ama kendi inancına kimse hizmet vermiyor,bu mudur inancı rahatça yasamak?
Fikrin neyse zikrin o dur! İşte devlet işte eğitim sistemi!
Meb izin verdiği kitap ?? cumhuriyet buluyor birde sözcü buluyor böyle haberleri fetöcü larla mücadele sonuna kadar gidilmeli ve bu satılmış ruhların derhal heryerden temizlenmesi gerekiyor. konuyu ak partiye bağlayanlardan önce bu insanların eski dönemdeki zorbalıklarına bakılırsa nereye gittiğimiz anlaşılır karışmayın insanların ibadet özgürlüğüne
@ardaank olmayan birşey bulunamaz zaten,var ki bulunuyor,bulmak istemeyen zihniyet yandaşlar,mesela Kabataş yalanı var di,var dediniz ama bir türlü görüntüleri goremedik.
doğru. meslek sahibi olmak senin seçeneğin allah seni bana kulluk etsin diye yarattı
cumhuriyetin haberiyse at çöpe gitsin... biz ne haberler! gördük cumhuriyetin ortaya attığı
Tüm dinler karanlık İslamiyet zifiri zindan Ben deist oldum bu karanlıktan kurtuldum hepimize tavsiye ederim Tek yol ALLAH gerisi yalan dolan
ilimle bilimle uğraşmayın sakal uzatın kelle kesin, çocukları okutmayın, kimse bişey öğrenmesin, zaten eğitim yerlerde sürünüyor üzüm hoşafı en büyük icadınız gurur duyun
KURANI BİLMEDİĞİMİZ VE KENDİ ÇOCUKLARIMIZA ÖĞRETMEDİĞİMİZ SÜRECE BİZİ BU YOBAZ ZİHNİYET ZEHİRLER. BİR DE BU ZİHNİYET TARİKATLAR ELİNDEYSE ÇOK TEHLİKELİDİR.
Ne kadar hevesliymişsiniz Yeni Afganistan olmaya. .
Geleceğimiz çoçuklardır, eğitim öğretim bilim ne kadar iyi olursa devlet ve gelecek o kadar güzel olur. Liseye geçiş sistemi de değişti ve Durum iyiye değil dahada kötüye gidiyor. Yakın gelecekte doktor öğretmen ebe hemşire eczacı veteriner avukat vb yetiştiremeyecek duruma geleceğiz.
en tehlikeli şey uydurma hadislerdir. kuran da yazılanlar açık ve net. ama kendi pisliklerini örtmek isteyen bazı yobazlar hemen bir hadis uyduruyorlar.
iğren zijniyetin iğrenç sözde dindar kindar gençliği yetiştirilmeye çalışılıyor
MEB başında evlere şenlik bir bakan varken bunlar olağan
İnsana hizmet Allah’a hizmettir, bir insan üretmeden insankara yardımcı olmadan sevap işleyemez.
Bu ne rezalet.Bir kere din öğrenenler ve öğretenler peygamberler tarihini okusun.Yüzde doksan dokuz nokta dokuz peygamberler güçlü aşiretlerin temsilcisi olarak ortaya çıkar ve topluluğu bir arada tutmaya çalışır.Bunun tanrıları ilkel tanrılardır.Allah bile ilkel ve but dediğiniz tanrılardan birinin adıdır. Hz. Muhammed hangi kelimeyi yeni icad etti.
Yazının önü arkası kesilerek yapılan art niyetli bir haber. Kuranı Kerimde Allah "Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım"(Zariyat 56) diyor. Anlatılmak istenen bu. Yoksa insanlığa hizmet ve iyi niyetle yapılan her meslek ibadettir.kitabın yazarı da insan hangi meslekte ise o mesleğin en iyisi olacak diye yazmış devamında.
seni ne diye gomdermis
çıldırıyorsunuz aleviler kadar insancıl olamadığımız için
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