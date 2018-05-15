MEB Müsteşarı Tekin:

Gittikleri her yerde yıl içindeki eğitim sürecini analiz ettiklerini, eksiklerini tespit etmeye çalıştıklarını belirten Tekin, "Bu toplantılarda yeni eğitim öğretim yılı için ödevlerimizi alarak yaz tatilinde buna çalışıyoruz. Beş yıldır bunu yapıyoruz. Mayıs ve eylül aylarını böyle değerlendiriyoruz. Müsteşar yardımcılarımız, birim amirlerimiz, genel müdürlerimiz Anadolu’yu karış karış dolaşıyor, değerlendirme toplantıları yapıyor ve öğretmenlerimizi dinliyorlar. Bu konuları analiz ederek ilgili birimlere gerekli talimatları veriyoruz. Bu kapsamda bu günde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın davetiyle Bahçesaray'da toplantılarımızı yapıyoruz."

Tekin, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, her yıl eğitim öğretim yılı başlarken ve biterken il ve ilçe yöneticileriyle değerlendirme toplantıları yaptıklarını anlattı.

Ziyaretin ardından beraberindeki bakanlık bürokratlarıyla Bahçesaray ilçesine geçen Tekin, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ve yöneticileriyle toplantı yaptı.

Okulun bahçesinde kurulan stantları gezerek öğrencilerin hazırladığı projeleri inceleyen Tekin, daha sonra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Tekin, sertifika töreninin ardından Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan bilim fuarına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, "Müsteşar yardımcılarımız, birim amirlerimiz, genel müdürlerimiz Anadolu'yu karış karış dolaşıyor, değerlendirme toplantıları yapıyor ve öğretmenlerimizi dinliyorlar." dedi.

Van'daki toplantılarda eğitim durumunu, bakanlık yatırımlarını masaya yatırdıklarını, yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, devletimiz buraya ciddi yatırım yapmış. 15 yılda yapılan derslik sayısı 12 bine yakın. 2002 yılında Van'daki derslik sayısı 3 bin 900'e yakın. Derslik sayısını 3-4 kat artırdık. Yapımı süren dersliklerimiz var. Ciddi yatırım Van'da yapılmış. Öğretmen açısından da iki katından fazla öğretmen ataması yaptık. Okullarımızın teknik ve fiziksel donanımlarına çağ atlattık ama buna rağmen gelişen teknoloji ve artan nüfus kapsamında eksikliklerin giderilmesi konusunda gereken adımları atacağız."

Tekin'i ilçeye davet eden eski AK Parti Van Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da toplantının ilçede yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye'nin en ücra köşesinde toplantının yapılmasının bakanlığın Van'a ve çocuklara verdiği önemi ortaya koyduğunu dile getiren Orhan, yerinde görülerek tespit edilen sorunların kısa zamanda çözüleceğine inandıklarını vurguladı.