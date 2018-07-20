HABER

MEB Selçuk: Öğretmen performans sistemini uygulamayacağız (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 12:13 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sistem değişecek mi sorusu üzerine Selçuk, "Açık denizde giden bir gemimiz var.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sistem değişecek mi sorusu üzerine Selçuk, "Açık denizde giden bir gemimiz var. Limana çekip onarma ihtimaline sahip değiliz. Gemi yürürken bir tadilat içinde olacağız" dedi. Selçuk, öğretmen performans sisteminin uygulanamayacağını da belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, medya temsilcileriyle buluştuğu toplantıda konuştu.
"En geç 2 ay içinde yaklaşık 3 yıllık bir program açıklayacağız" diyen Selçuk, "Eğitim uzun sürede inşa edilir, kısa sürede bozulur. Biraz sabır gerektiriyor. En geç 2 ay içinde yaklaşık 3 yıllık bir program açıklayacağız. Diyeceğiz ki 'Bizim 3 yıl içindeki yol haritamız budur.' Toplumla bir makro paylaşımda bulunacağız. Hiçbir öğrencimiz, velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında asla kurallar değişmeyecek. Temel kavramımız adalet olacak. Ana planda tuttuğum en önemli şey adalettir. Bakan olmaya değil gören olmaya çalışacağım. Öğretmen bizim önceliğimiz olacak. Veriye dair bir politika üreteceğiz. Ana konularla ilgili vizyon belgeleri hazırlayacağız. Eğitim ihraç edilir ama ithal edilemez. Vizyonumuzu bizim kelimelerimiz doğuracak. Gerçekten şeffaf olmayı çok arzuluyoruz. Gizlemek çocukların hayrına değil. Mutabakat çok önemli, herkesi dinleyeceğiz. Diploma temelli değil, vasıf temelli bir anlayışla gideceğiz. 360 derece bir bakanlık göreceksiniz bunu zamanla göreceksiniz. Bir direnç olacaktır biliyorum. Eğitim en muhafazakar kurumdur. Öğretmenler toplum, veliler en muhafazakâr gruptur çünkü çocukları ile ilgili bir konu var elbette muhafazakar olacaklar" diye konuştu.

"SİSTEM DEĞİŞECEK Mİ?"
Bakan Selçuk sistem değişecek mi sorusu üzerine Selçuk, "Açık denizde giden bir gemimiz var. Limana çekip onarma ihtimaline sahip değiliz. Gemi yürürken bir tadilat içinde olacağız" dedi.

"ÖĞRETMEN PERFORMANS SİSTEMİNİ UYGULAMAYACAĞIZ"
Selçuk, "Öğretmen performansı ile ilgili ilan edilen şeyin işlevsel olduğunu düşünmüyorum bakanlık olarak uygulamayacağız. Önce kendi performansımdan başlamayı tercih ederim" dedi.

Görüntü dökümü
- Ziya Selçuk'un açıklaması
-Detaylar

ANKARA (DHA)

PARTNERBüşra'yı çabuk unuttu!Büşra'yı çabuk unuttu!
170 polis memuru emekli oldu 170 polis memuru emekli oldu 
TSK açıkladı! 43 terörist etkisiz hale getirildiTSK açıkladı! 43 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

İlginizi Çekebilir

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

TSK açıkladı! 43 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! 43 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Aydın Doğan hastaneye kaldırıldı

Son dakika! Aydın Doğan hastaneye kaldırıldı

Pes! 76 yaşındaki Nine'ye öyle bir şey yaptı ki!

Pes! 76 yaşındaki Nine'ye öyle bir şey yaptı ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.