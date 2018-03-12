MEB Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Öztürk:

EİTORF (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, "Aile olmak o kadar önemli bir sorumluluk ki aileyi korumamız lazım ve aile bizim son kalemizdir. Eğer biz bu kaleyi kaybedersek korkarım sahip çıkacağımız çok az şey kalacak." dedi.

Öztürk, Almanya'nın Eitorf kentinin belediye binasında, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Eitorf Türk Veliler Derneğinin düzenlediği "Ailede mutluluğun sırları" konulu seminerde konuştu.

Aile kavramının kültürde çok özel ve önemli bir yeri olduğuna işaret eden Öztürk, son dönemlerde artan boşanmaların toplum açısından endişe verici olduğunu vurguladı.

Öztürk, "İnsan kişiliğinin yüzde 80'i 3 ila 6 yaş arasında şekillenir. O yüzden yuva olmak, aile olmak o kadar önemli bir sorumluluk ki aileyi korumamız lazım ve aile bizim son kalemizdir. Eğer biz bu kaleyi kaybedersek korkarım sahip çıkacağımız çok az şey kalacak." dedi.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Aslında evlilik özü itibarıyla '3S' dir; sevgi, saygı, sadakat. Evlilik sevgiyle başlar, güvenle devam eder, sadakatla taçlanır, emekle daha kaliteli hale gelir. Evliliğin yüzde 51'i üç tane kelimedir. Birincisi her halükarda gülümseyebilmek, iki teşekkür edebilmek, üç özür dileyebilmektir. Evlilik özü itibariyle kişinin eşiyle iletişim kurmasıdır. İletişimde de anladığın kadar anlaşılacaksın prensibi geçerlidir. Eşinin seni anlamasını istiyorsan önce sen anlayacaksın, anladığın kadar anlaşılacaksın."

Eşler arasındaki iletişimin önemine değinen Öztürk, "İletişim özü itibarıyla '3A 1P'dir, anlamak, anlatmak, anlaşmak ve paylaşmak. Sevgini, bilgini, paranı, zamanını, gönlünü, ruhunu paylaşacaksın. Paylaştıkça insanlaşır, paylaştıkça Müslümanlaşırız." şeklinde konuştu.