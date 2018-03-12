HABER

MEB Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Öztürk:

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 23:29 | Son Güncelleme

"Aile olmak o kadar önemli bir sorumluluk ki aileyi korumamız lazım ve aile bizim son kalemizdir. Eğer biz bu kaleyi kaybedersek korkarım sahip çıkacağımız çok az şey kalacak"

EİTORF (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, "Aile olmak o kadar önemli bir sorumluluk ki aileyi korumamız lazım ve aile bizim son kalemizdir. Eğer biz bu kaleyi kaybedersek korkarım sahip çıkacağımız çok az şey kalacak." dedi.

Öztürk, Almanya'nın Eitorf kentinin belediye binasında, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Eitorf Türk Veliler Derneğinin düzenlediği "Ailede mutluluğun sırları" konulu seminerde konuştu.

Aile kavramının kültürde çok özel ve önemli bir yeri olduğuna işaret eden Öztürk, son dönemlerde artan boşanmaların toplum açısından endişe verici olduğunu vurguladı.

Öztürk, "İnsan kişiliğinin yüzde 80'i 3 ila 6 yaş arasında şekillenir. O yüzden yuva olmak, aile olmak o kadar önemli bir sorumluluk ki aileyi korumamız lazım ve aile bizim son kalemizdir. Eğer biz bu kaleyi kaybedersek korkarım sahip çıkacağımız çok az şey kalacak." dedi.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Aslında evlilik özü itibarıyla '3S' dir; sevgi, saygı, sadakat. Evlilik sevgiyle başlar, güvenle devam eder, sadakatla taçlanır, emekle daha kaliteli hale gelir. Evliliğin yüzde 51'i üç tane kelimedir. Birincisi her halükarda gülümseyebilmek, iki teşekkür edebilmek, üç özür dileyebilmektir. Evlilik özü itibariyle kişinin eşiyle iletişim kurmasıdır. İletişimde de anladığın kadar anlaşılacaksın prensibi geçerlidir. Eşinin seni anlamasını istiyorsan önce sen anlayacaksın, anladığın kadar anlaşılacaksın."

Eşler arasındaki iletişimin önemine değinen Öztürk, "İletişim özü itibarıyla '3A 1P'dir, anlamak, anlatmak, anlaşmak ve paylaşmak. Sevgini, bilgini, paranı, zamanını, gönlünü, ruhunu paylaşacaksın. Paylaştıkça insanlaşır, paylaştıkça Müslümanlaşırız." şeklinde konuştu.

Melike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğduMelike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğdu
Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendiVe Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Ailede mutluluğun sırları" Eitorf Türk Veliler Derneği İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG)

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

AK Parti-MHP ittifakı için flaş 'oy oranı' iddiası

AK Parti-MHP ittifakı için flaş 'oy oranı' iddiası

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstiklal Şairi Kızılcahamam’da anıldı

İstiklal Şairi Kızılcahamam’da anıldı

IŞİD'li kadın terörist oturum izni almak için geldiği Trabzon’da yakalandı

IŞİD'li kadın terörist oturum izni almak için geldiği Trabzon’da yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar’da Türk firmalarının stantlarını gezdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar’da Türk firmalarının stantlarını gezdi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hakkari’de İl Divan Toplantısı’na katıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hakkari’de İl Divan Toplantısı’na katıldı

Yenifoça Eğitim Enstitüsünde seminer düzenlendi

Yenifoça Eğitim Enstitüsünde seminer düzenlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.