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MEB'de şube müdürlüğü sözlü sınav takvimi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 13:18 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca taşra teşkilatına 513 şube müdürlüğü için görevde yükselme sözlü sınavı 3-14 Eylül tarihlerinde yapılacak - Sınava 2 bin 32 aday girecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), taşra teşkilatına 513 şube müdürlüğü için görevde yükselme sözlü sınavı 3-14 Eylül tarihlerinde yapılacak.

MEB Basın Merkezinden alınan bilgiye göre, Bakanlık taşra teşkilatı şube müdürlüğü görevde yükselme sınavı 1 Nisan 2018 tarihinde yapıldı. Görevde yükselme yazılı sınavında 60 puan barajını aşan adaylar başarılı sayıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 16/1 maddesi hükmüne göre duyuruda ilan edilen 513 kadro için söz konusu sınav sonucunda, 2 bin 32 aday sözlü sınava girmeye hak kazandı.

Bakanlık, taşra teşkilatına 513 şube müdürlüğü için görevde yükselme sözlü sınavı sözlü sınav takvimini belirledi. Buna göre, sınav giriş belgeleri kişisel bilgiler modülünde 10 Ağustos'ta yayımlanacak. 3-14 Eylül tarihlerinde yapılacak sözlü sınavların sonuçları 21 Eylül'de ilan edilecek. Sonuçlara itirazlar, 24-28 Eylül'de, itirazların değerlendirilip duyurulması ise 1-12 Ekim'de yapılacak.

Öte yandan Bakanlık yetkilileri, Bakanlık kadrolarına 300 şube müdürünün atandığı yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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meb Milli eğitim Bakanlığı Sözlü Sınav

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