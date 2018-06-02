MEB'den norm kadro yönetmeliğinde değişiklik

"Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliği"nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 5'inci maddesinin 5'inci fıkrasında yer alan "Eğitim kampüsü için bir müdür norm kadrosu verilir." ibaresine "Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumları için ayrıca müdür norm kadrosu verilmez." ifadesi eklendi.

Yönetmeliğin 6'ncı maddesine "Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmez." fıkrası eklenirken, 14'üncü maddesinin birinci fıkrasına da "Eğitim kampüsü içerisinde yer alan her bir eğitim kurumuna" ibaresi eklenerek değiştirildi.

Yönetmeliğin 21'inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile üçüncü fıkrası şu şekilde değiştirildi:

"a) Her derece ve türdeki özel eğitim kurumlarına (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim verenen özel eğitim kurumlarından öğrenci sayısı fazla olana verilmek üzere), toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1,