HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

MEB'den norm kadro yönetmeliğinde değişiklik

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 03:47 | Son Güncelleme

"Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliği"nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

"Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliği"nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 5'inci maddesinin 5'inci fıkrasında yer alan "Eğitim kampüsü için bir müdür norm kadrosu verilir." ibaresine "Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumları için ayrıca müdür norm kadrosu verilmez." ifadesi eklendi.

Yönetmeliğin 6'ncı maddesine "Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmez." fıkrası eklenirken, 14'üncü maddesinin birinci fıkrasına da "Eğitim kampüsü içerisinde yer alan her bir eğitim kurumuna" ibaresi eklenerek değiştirildi.

Yönetmeliğin 21'inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile üçüncü fıkrası şu şekilde değiştirildi:

"a) Her derece ve türdeki özel eğitim kurumlarına (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim verenen özel eğitim kurumlarından öğrenci sayısı fazla olana verilmek üzere), toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1,

b) İlkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve anaokullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,

(3) Özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100'ün katlarına, diğer eğitim katlarına, diğer eğitim kurumlarında ise öğrenci sayısının 500 ve 500'ün katlarına ulaşması halinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir."

Yönetmeliğin 22'nci maddesine ise "Eğitim kampüsü içerisinde yer alan her bir eğitim kurumunun müdür yardımcısı norm kadrosu, bu yönetmelikte eğitim kurumlarının tür ve derecelerine göre öngörülen kriterler esas alınarak birbirinden bağımsız olarak belirlenir. Eğitim kampüsü içerisinde birden fazla özel eğitim kurumunun yer alması halinde bu özel eğitim kurumlarının öğrenci sayıları birlikte değerlendirilerek müdür yardımcısı norm kadrosu öğrenci sayısı en fazla olan özel eğitim kurumuna verilir.

Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumlarının öğretmen norm kadrosu, bu yönetmelikte öğretmenler için öngörülen kriterler dikkate alınarak belirlenir." fıkraları eklendi.

PARTNERMetal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...Metal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...
Erzurum'daki silahlı kavgaErzurum'daki silahlı kavga
Bakan Sarıeroğlu'ndan yeni emeklilere ikramiye müjdesiBakan Sarıeroğlu'ndan yeni emeklilere ikramiye müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MEB'den norm kadro yönetmeliğinde değişiklik Milli eğitim Bakanlığı Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı!

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Fatih Portakal'a 'kurmaca' haber tepkisi!

Fatih Portakal'a 'kurmaca' haber tepkisi!

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin veto kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin veto kararına tepki

Akıllara durgunluk veren olay! Teşvik destekli dolandırıcılık

Akıllara durgunluk veren olay! Teşvik destekli dolandırıcılık

Erdoğan'dan bedelli askerlik müjdesi: Gerekliyse bekletmeyiz

Erdoğan'dan bedelli askerlik müjdesi: Gerekliyse bekletmeyiz

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı!

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı!

Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın işi nedir?

Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın işi nedir?

Siirt'te hava operasyonu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Siirt'te hava operasyonu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.