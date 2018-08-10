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MEB'den "profesyonel yöneticilik" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 13:36 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı: - "Okul yöneticilerinin işletme ve iktisat mezunları arasından seçileceği ve okul müdürlerinin tamamının değiştirileceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır"

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, okul yöneticilerinin işletme ve iktisat mezunları arasından seçileceği ve okul müdürlerinin tamamının değiştirileceği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlık'tan, bazı basın organlarında, "profesyonel yöneticilik" kavramı üzerine yapılan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, profesyonel yöneticiliğin eğitim biliminde kullanıldığı şekliyle "okul yönetiminde görev alan eğitim kökenli yöneticilerin yöneticilikte uzmanlaşması" anlamına geldiğine işaret edildi.

Profesyonel yöneticiliğin herhangi bir branştaki bir öğretmenin kendi alanında lisansüstü eğitim dahil, uzmanlaşması anlamını taşıdığı belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda kamuoyunda okul yöneticilerinin işletme ve iktisat mezunları arasından seçileceği ve okul müdürlerinin tamamının değiştirileceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli eğitim Bakanlığı profesyonel yöneticilik

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