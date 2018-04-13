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MEB’e ait atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 02:01 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) ait atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Buna göre, açık bulunan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Yahşi atandı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) ait atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, açık bulunan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Yahşi atandı. Söz konusu atama, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76’ıncı maddeleriyle 2451 sayılı Kanunun 2’inci maddesi gereğince gerçekleştirildi.

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