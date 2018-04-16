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MEB'in zihinsel engelliler için istihdam seferberliği ilk meyvelerini verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:11 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, sektörün beklentilerinin karşılanması ve istihdam potansiyelinin artırılması için zihinsel engellilere yönelik 4 ilde başlatılan iş ve meslek danışmanlığı uygulamasının ilk sonuçları alındı - Bu kapsamda, 50'ye yakın hafif zihinsel engelli, mezuniyetlerinin ardından çeşitli kamu kuruluşları ile tekstil, yiyecek içecek, matbaa gibi sektörlerde istihdam olanağına kavuştu - MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Güngör: - "Bakanlık olarak uygulamanın 68 ilde bulunan 146 özel eğitim mesleki eğitim merkezinde de sürdürülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sektörün beklentilerinin karşılanması ve istihdam potansiyelinin artırılması için 4 ilde zihinsel engellilere yönelik başlatılan "iş ve meslek danışmanlığı" uygulamasının ilk sonuçları alındı. Bu kapsamda, 50'ye yakın hafif zihinsel engelli, mezuniyetlerinin ardından çeşitli sektörlerde istihdam olanağına kavuştu.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, Bakanlık olarak özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin mesleki gelişim süreçlerini güçlendirmek, mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak, iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin aktif iş gücü piyasası programlarına yönlendirmek için çeşitli kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapıldığını bildiren Güngör, bu kapsamda, öğrencilerin iş yerlerinde beceri eğitimi alarak hem mesleki becerilerini geliştirmeleri hem de sosyal hayat içerisindeki varlıklarını sürdürmeleri için özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde iş ve meslek danışmanlığı uygulamasının başlatıldığını belirtti.

- 4 ilde yürütülen çalışmanın ilk sonuçları

Güngör, öncelikle İzmir, Konya, Bursa ve Kocaeli illerinde başlatılan uygulama ile öğrencilere en uygun istihdam alanlarının belirlendiğini, iş verenlere yönelik ziyaretler gerçekleştirildiğini, öğrencilerin yeterlilikleri ve yetenekleri konusunda iş verenlere yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

Çalışmaların, henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen şimdiden 50'ye yakın mezun öğrencinin, çeşitli kamu kuruluşları ile tekstil, yiyecek içecek, matbaa gibi sektörlerde istihdam olanağına kavuştuğunu aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın bu çalışması, iş gücü piyasasındaki farkındalığı artırmak için kariyer günleri düzenlenmesi, düzenli iş yeri ziyaretlerinin yapılması, öğrencilere yönelik işbaşı eğitimleri verilmesi gibi bir dizi çalışmayla sürdürülecek. Uygulamanın Türkiye'deki 68 ilde bulunan 146 özel eğitim mesleki eğitim merkezinde sürdürülmesi planlanıyor."

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