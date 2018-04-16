MEB'in zihinsel engelliler için istihdam seferberliği ilk meyvelerini verdi

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sektörün beklentilerinin karşılanması ve istihdam potansiyelinin artırılması için 4 ilde zihinsel engellilere yönelik başlatılan "iş ve meslek danışmanlığı" uygulamasının ilk sonuçları alındı. Bu kapsamda, 50'ye yakın hafif zihinsel engelli, mezuniyetlerinin ardından çeşitli sektörlerde istihdam olanağına kavuştu.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, Bakanlık olarak özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin mesleki gelişim süreçlerini güçlendirmek, mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak, iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin aktif iş gücü piyasası programlarına yönlendirmek için çeşitli kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapıldığını bildiren Güngör, bu kapsamda, öğrencilerin iş yerlerinde beceri eğitimi alarak hem mesleki becerilerini geliştirmeleri hem de sosyal hayat içerisindeki varlıklarını sürdürmeleri için özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde iş ve meslek danışmanlığı uygulamasının başlatıldığını belirtti.