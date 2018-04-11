MEB’nın nitelikli okullar listesi’nde Aydın’dan 15 okul var

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) nitelikli okulların listesini açıkladı. Açıklanan listede Aydın ilinden toplam 15 okul yer alıyor. MEB tarafından “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 Yılı Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” yayınlanırken; kılavuzla birlikte nitelikli liselerin listesi de belli olmuş oldu.
Çine, Didim, Germencik, Kuşadası ve Söke’den birer okul, Nazilli’den 4, Efeler’den ise 6 okul yer alıyor. Aydın ilinden toplam 15 okulun nitelikli okul olarak belirlendi.
Aydın ilinden nitelikli okullar listesinde yer alan okulların isimleri şöyle:
Madran Anadolu Lisesi (Çine), Esra Karakaya Anadolu Lisesi (Didim), Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi (Efeler), Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Efeler), Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Efeler), Aydın Fen Lisesi (Efeler), Aydın Lisesi (Efeler), Aydın Sosyal Bilimler Lisesi (Efeler), Ortaklar Fen Lisesi (Germencik), Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi (Kuşadası), Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi (Nazilli), Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nazilli Fen Lisesi, Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi, Yavuz Selim Anadolu Lisesi (Söke).
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