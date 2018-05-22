MEB'ten, ortaöğretim kurumlarına giriş sınavı bilgilendirmesi 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav için başvuru yapan öğrencilerin sınav giriş belgeleri e- okul sistemi üzerinden yayımlandı. Sınav giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

ANKARA (DHA)

