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Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 14:56 | Son Güncelleme

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından At Binenin Kılıç Kuşananın" sloganıyla düzenlenecek festivalin tanıtımı için ilginç bir yol izlendi.

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

9-13 Mayıs'ta Yenikapı'da düzenlenecek festival için Mecidiyeköy'de halkın arasına karışan atlı cirit ekibi vatandaşları festivale davet etti.

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Sürücüler ve yayalar trafik ışıklarında duran ekiple fotoğraf çekti. Atlı cirit ekibi yeşil ışığın yanmasıyla hareket ederken sürücüler de ekibin arkasından hareket etti.

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Festivalde toplam 883 sporcu, 13 spor dalında müsabaka yapacak. Çeşitli atlı akrobasi gösterileri de sunulacak.

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Toplam 43 oba çadırı ile bir de han çadırı alana kurulacak. 14 Türk devleti ve topluluklarına ait çadırların yanı sıra Katar çadırı da olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Mecidiyeköy atlılar cirit Dünya Etnospor Konfederasyonu

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