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Mecidiyeköy Mahmutbey Metro inşaatı ne zaman bitecek? Mevlüt Uysal açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 04:20 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Mecidiyeköy Metro şantiyesinde çalışanlarla birlikte sahur yaptı. Sahur programında konuşan İBB Başkanı Uysal, “2018 yılsonu 31 Aralık itibariyle bu hattın inşaatı tamamlanmış olacak. Burasıda Üsküdar Ümraniye metromuz gibi sürücüsüz olacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yapımı devam eden Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro çalışmasının Mecidiyeköy istasyonunda çalışanlarla sahur yaptı. Sahurun yapılacağı istasyona inen Başkan Uysal, çalışanlarla tek tek tokalaştı. Başkan Mevlüt Uysal daha sonra işçilerin masasına oturarak sohbet etti.

“31 ARALIK İTİBARİYLE...”

Metro inşaatında çalışan işçilerle sahur yapan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, burada yaptığı konuşmada, “Metrolarla ilgili göreve geldikten sonra yeniden değerlendirme yapıp, belirli hatlarda bu yıl sonuna bitirmeyle ilgili firmalarla taaddütler almıştık. Bu hattımız toplamda 24 kilometre ve 21 istasyondan oluşuyor. O değerlendirme toplantısında aslında usul inşaatı yapan teslim ederdi. Fakat biz işi hızlandırma mahiyetinde inşaat çalışması devam ederken, bitmiş olan kısımlardan elektromekanik imalatını da başlatılmasını söylemiştik. 2018 yılsonu 31 Aralık itibariyle bu hattın inşaatı tamamlanmış olacak. Burasıda Üsküdar Ümraniye metromuz gibi sürücüsüz olacak. Bundan sonraki süreçte İstanbul’da yapılan bütün hatlarımızı sürücüsüz olmasına özen gösteriyoruz” dedi.

“1 YIL GECİKME OLACAK”

Kabataş bölümüyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Uysal, “Kabataş’ta metro tünelleri açılırken, istasyonlar yapılırken tarihi eser çıktığı için Anıtlar Kurulu kontrolüne bıraktık. 31 Aralık itibariyle bitecek dediğimiz kısım Mecidiyeköy Mahmutbey hattı olacak. Kabataş Mecidiyeköy hattı 1 yıllık bir gecikme olabilir. Bu durum firmalardan ve bizden kaynaklı değil. Tarihi eserlerin orada tekrar bulunmuştur. İstanbul’un geçmişini aydınlatma adına çalışmalar yapılacak. Onlara fırsat verme adına çalışmalar 1 yıl duracak” diye konuştu.

SAHURR

GÜNLÜK 1 MİLYON YOLCU

Metro çalışmaları bittiği zaman günlük yolcu kapasitesi ve maliyetini açıklayan Başkan Uysal, “21 istasyonlu 24 kilometrelik bu hattın günlük yolcu kapasitesi olarak 1 milyon yolcu olarak hesaplanmaktadır. Bu hatta yapım aracı ve araçlarla birlikte işleme alınması yaklaşık 5 milyar gibi bir maliyete ulaşıyor. İnanıyoruz ki, 31 Aralık itibariyle biter ve hızlı bir şekilde İstanbul halkımıza hizmet vermeye başlamış olur” şeklinde konuştu.

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