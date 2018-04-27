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Mecidiyeköy'de arı şaşkınlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:21 | Son Güncelleme

Metrobüs ve İETT otobüs duraklarının olduğu bölgeye akın eden arılar, kalabalığa zor anlar yaşattı

İSTANBUL (AA) - Mecidiyeköy'ün merkezinde uçuşan arılar, yoldan geçen kalabalığa zor anlar yaşattı.

Metrobüs ve İETT merkez otobüs duraklarının bulunduğu alandan geçen insanlar, uçuşan çok sayıda arıyla karşılaştı. Caddedeki ağaçların çevresini mesken edinen arılar, insanların panik yaşamasına neden oldu.

İstanbul'un en merkezi yerlerinden biri olan Mecidiyeköy'den yolu geçen insanlar, bu durumla ilgili şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir taraftan da arılardan korunmaya çalıştı. İnsanların arılardan kaçışması ilginç görüntüler oluşturdu.

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