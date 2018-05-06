MECİDİYEKÖY'DE ATLI CİRİT EKİBİ ŞAŞKINLIĞI

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından “At Binenin Kılıç Kuşananın" sloganıyla düzenlenecek festivalin tanıtımı için ilginç bir yol izlendi. 9-13 Mayıs'ta Yenikapı'da düzenlenecek festival için Mecidiyeköy'de halkın arasına karışan atlı cirit ekibi vatandaşları festivale davet etti. Sürücüler ve yayalar trafik ışıklarında duran ekiple fotoğraf çekti. Atlı cirit ekibi yeşil ışığın yanmasıyla hareket ederken sürücüler de ekibin arkasından hareket etti.
Festivalde toplam 883 sporcu, 13 spor dalında müsabaka yapacak. Çeşitli atlı akrobasi gösterileri de sunulacak. Toplam 43 oba çadırı ile bir de han çadırı alana kurulacak. 14 Türk devleti ve topluluklarına ait çadırların yanı sıra Katar çadırı da olacak.
Görüntü Dökümü:
-Atlı cirit ekibi
-Işıklarda durması
-Fotoğraf çektirenler
-Detaylar
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